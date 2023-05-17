İL İL MİLLETVEKİLİ SAYISI | 28. dönem 81 İL 600 fotoğraflı MİLLETVEKİLİ TABLOSU! AK Parti, MHP, İYİ, CHP, HÜDAPAR seçilen MİLLETVEKİLLERİ İSİM LİSTESİ!

Seçim sonrası hangi partiden kaç milletvekili çıktı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 15 Mayıs itibariyle güncel milletvekili listesi ortaya çıktı. Vatandaşlar kendi illerinden çıkan milletvekili sayılarını araştırmaya başladı. İl il güncel fotoğraflı milletvekili isim listesini sizler için derledik. Peki, hangi partiden kaç milletvekili çıktı? İşte 28. dönem milletvekilleri...