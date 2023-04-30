AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları! 14 MAYIS SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Genel seçimlere artık iki hafta kaldı. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü genel seçimlerde oy kullanmak üzere sandığın yolunu tutacak. Mayıs seçimlerine çok az bir zaman kala 14 Mayıs son seçim anketi sonuçları sonuçları gündeme geliyor. Araştırma şirketleri yaptığı seçim anketlerini kamuoyuyla paylaşıyor. Areda Survey tarafından son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. İşte 14 Mayıs seçim anketi sonuçları!