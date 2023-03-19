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Haberler Trend AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti... Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı önde? 14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI geldi! İşte partilerin oy oranları

AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti... Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı önde? 14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI geldi! İşte partilerin oy oranları

14 Mayıs 2023 seçim anketi sonuçları hakkında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. Milyonlarca vatandaş seçim anketlerinde hangi partinin önde olduğunu merak ediyor. Bu noktada "AK Parti-CHP-MHP-İYİ Parti hangi parti önde?" sorusu merak edilen sorulardan birisi oldu. 14 Mayıs seçimlerine artık iki aydan az bir zaman kala son seçim anketi sonuçları GENAR Araştırma'dan geldi. Peki, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti... Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı önde? İşte partilerin oy oranları!

19.03.2023 11:55 - Son Güncelleme: 19.03.2023 11:55
14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI geldi! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti... Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı önde? İşte partilerin oy oranları

Türkiye bir seçim dönemi için daha geri sayıma başladı. 14 Mayıs seçimlerine 2 aydan daha az bir süre kaldı. Seçime az bir zaman kala seçim anketleri de tek tek açıklanıyor. Bu nedenle partilerin ve ittifakların oy oranları merak konusu oluyor. Seçimler için geri sayım devam ederken son araştırma sonuçları GENAR Araştırma'dan geldi. İhsan Aktaş Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ittifak dışındaki diğer partilerin oy oranlarını da kapsamlı bir şekilde açıkladı.

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14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI geldi! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti... Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı önde? İşte partilerin oy oranları

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Son seçim anketi GENAR Araştırma'dan geldi. İhsan Aktaş, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ittifak dışındaki diğer partilerin oy oranlarını yayınladı.

14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI geldi! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti... Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı önde? İşte partilerin oy oranları

AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'ı aştı, MHP'nin oy oranı ise İYİ Parti'yi geçti.

14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI geldi! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti... Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı önde? İşte partilerin oy oranları

CHP'nin oy oranı ise yüzde 25'in altında kaldı. HDP'nin oy oranı ise yüzde 10'u aştı.

SEÇİM ANKETİ: AK Parti, MHP, CHP... "İYİ PARTİ %11'den %7'ye düştü''

14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI geldi! AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti... Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı önde? İşte partilerin oy oranları

ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

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