AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti... Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı önde? 14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI geldi! İşte partilerin oy oranları
14 Mayıs 2023 seçim anketi sonuçları hakkında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. Milyonlarca vatandaş seçim anketlerinde hangi partinin önde olduğunu merak ediyor. Bu noktada "AK Parti-CHP-MHP-İYİ Parti hangi parti önde?" sorusu merak edilen sorulardan birisi oldu. 14 Mayıs seçimlerine artık iki aydan az bir zaman kala son seçim anketi sonuçları GENAR Araştırma'dan geldi. Peki, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti... Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı önde? İşte partilerin oy oranları!
Türkiye bir seçim dönemi için daha geri sayıma başladı. 14 Mayıs seçimlerine 2 aydan daha az bir süre kaldı. Seçime az bir zaman kala seçim anketleri de tek tek açıklanıyor. Bu nedenle partilerin ve ittifakların oy oranları merak konusu oluyor. Seçimler için geri sayım devam ederken son araştırma sonuçları GENAR Araştırma'dan geldi. İhsan Aktaş Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ittifak dışındaki diğer partilerin oy oranlarını da kapsamlı bir şekilde açıkladı.
SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU
Son seçim anketi GENAR Araştırma'dan geldi. İhsan Aktaş, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ittifak dışındaki diğer partilerin oy oranlarını yayınladı.
CHP'nin oy oranı ise yüzde 25'in altında kaldı. HDP'nin oy oranı ise yüzde 10'u aştı.
SEÇİM ANKETİ: AK Parti, MHP, CHP... "İYİ PARTİ %11'den %7'ye düştü''