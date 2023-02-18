Ailelere 12 ay boyunca dağıtılacak! Devletten 10, 15, 24 bin TL depremzede desteği! e-Devlet başvuran ATM'den alacak! TC NO 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...
Devletten 10, 15, 24 bin TL depremzede desteği! Ailelere 12 ay boyunca dağıtılacak! e-Devlet başvuran ATM'den alacak! Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası harekete geçildi. İvedilikle çalışmalar başaltıldı ve devlet destekleri verilmeye başlandı. Bu kapsamda AFAD deprem bölgesindeki konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için yapılacak Afetzede Barınma Desteği'ne ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. İşte Afetzede Barınma Desteği hakkında tüm merak edilenler.
Devlet barınma desteği verecek. Başvurular başladı. Depremzedeye dört koldan destek yağıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada depremden etkilenen hanelere acil ihtiyaçları için 10 bin lira destek ödemesi verileceğini duyurmuştu. Bu kez de barınma desteği verileceği açıklandı. Son dakika açıklama az evvel Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından geldi. Peki Afetzede Barınma Desteği nedir, nasıl alınır? Afetzede Barınma Desteği başvuru nereye yapılır? Afetzede Barınma Desteği ödemesi ne zaman verilecek? İşte detaylar...
AFAD'ın Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) internet sitesinde üzerinden, Afetzede Barınma Desteği'ne ilişkin 18 soru ve bunlara verdiği yanıtlar şöyle:
1- Deprem afeti nedeniyle AFAD karşılıksız nakdi yardım yapıyor mu?
Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacak.
3- Barınma desteği almam için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekiyor mu?
Afetzedeler, hesap açmalarına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteğini alabilecek. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.