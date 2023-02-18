Aile destek ödemesi neden yatmadı? ASHB-PTT-e Devlet sorgulama ekranı! Şubat-Mart 2023 Zamlı Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak?
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan aile destek ödemeleri devam ediyor. 12 ay boyunca düzenli ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri 850 TL – 1.250 TL'ye yükseltilmişti. Peki, Şubat-Mart 2023 Zamlı Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi YATTI MI? İşyte detaylar.
Aile destek ödemelerine ilişkin aramalar hız kazandı. Şubat ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği merak ediliyor. Diğer yandan sosyal yardım ödeme miktarlarında artış yaşanıp yaşanmayacağı da araştırılıyor. Peki, Şubat-Mart 2023 Zamlı Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi YATTI MI? İşte detaylar...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ERKEN YATACAK MI?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinin ardından memur maaşlarının erken yatacağı açıklandı. Açıklmanın ardından sosyal yardım ödemelerinin öne çekilip çekilmeyeceği araştırılmaya başladı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.
AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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