Aile Bakanlığı ödemelere başladı: Ailelere 216 TL para veriliyor! Bugün PTT’den paranızı alabilirsiniz!
İhtiyaç sahiplerinin topluma kazandırmaları hedefi ile detaylı sosyal yardım modelleri ilerleten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde elektrik faturalarından sonra doğalgaz faturalarını da üstlendiğini bildirdi.
26.07.2022 08:57 - Son Güncelleme: 26.07.2022 08:57
Vatandaşların her ihtiyaç duyduğu anda yanında olan devlet kurumları, beklenilen ödemeleri de yapmaya başladı. Bu bağlamda gereksinim sahiplerinin elektrik ve doğalgaz faturalarını üstlenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, alakalı hizmetlerinin ayrıntılarını paylaşmaya devam ediyor. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan sosyal yardım modellerine dair haberin detayları