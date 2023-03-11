Ağız kokusunda ölümcül tehlike! Uzmanlar uyardı! Bunu duyunca günde 5 kez fırçalayacaksınız...
Ağız kokusu nedenleri birçok farklı duruma bağlıdır. Fakat ağız kokusunun ilişkili olduğu bu ahstalık sizi şoke edecek! Uzmanlardan uyarı geldi! Ağzınızdaki bakterile rmeğerse bunu yapıyormuş!
11.03.2023 20:51 - Son Güncelleme: 11.03.2023 20:51
Çoğu insan ağız kokusunu düşündüğünde kalp hastalığını düşünmez. Aslında, ağız kokusu ve kalp hastalığının ortak bir yanı vardır, diş eti hastalığı.
Uzmanlar diş eti hastalığının kalp hastalığının bir göstergesi olduğunu ve diş eti hastalığının en erken uyarı işaretlerinden birinin ağız kokusu olduğunu açıkladı.