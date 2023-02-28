Ağaçtaki 5 hayvanı bulamayan zekiyim demesin! 7 saniye süre verildi! İşte zihinde fırtınalar koparan IQ testi
Zihinde fırtınalar koparan IQ testi geldi. 7 saniye süre verildi. Ağaçtaki 5 hayvanı bulamayan zekiyim demesin. Bugün sizlerle paylaştığımız bu görsel beyninizi harekete geçirmek için özel olarak tasarlandı. İlk bakışta sadece bir ağaç görüntüsü gibi duran optik yanılsamada, ağacın içinde saklanmış 5 hayvan bulunuyor. İşin en zor kısmı ise bu 5 gizli hayvanı tespit etmek olacaktır. Görselde ne saklandığını öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin.
28.02.2023 08:36 - Son Güncelleme: 28.02.2023 08:36
Zihninizi açacak ve IQ seviyenizi ölçecek bir testle karşınızdayız. Bu optik yanılsamaya yakından bakın ve ağacın içindeki gizli hayvan yüzlerini bulmaya çalışın. Ancak burada bir uyarı yapmakta fayda var. Hayvanlar o kadar zekice kamufle edilmişler ki onları tespit etmek sizi son derece zorlayacak. Hayvanları hızlı bir şekilde bulabilenler olağanüstü zekaya sahip olabilirler. Peki, resimde horoz, tavuk veya civciv görebildiniz mi? Haydi hep birlikte aramaya başlayalım.