Ağacın üzerindeki 5 hayvanı 100 kişiden 1’i bile bulamıyor! Sadece kuvvetli IQ’su sahip olanlar 10 saniyede hedefe ulaşıyor!

Bugün IQ seviyenizi ölçecek bir testle karşınızdayız. Bugün sizinle paylaştığımız bu testte göreviniz ağacın içindeki 5 hayvanı bulmak olacak. Sosyal medyada viral olan IQ testi için 10 saniye süre veriliyor. Bu testte ağacın içine gizlenmiş hayvan yüzlerini bulmaya çalışmanız gerekiyor. Horoz, tavuk ve civcivleri hızlıca bulanların IQ seviyelerinin oldukça yüksek olabileceği söyleniyor.