AFAD ve AKOM'dan kırmızı alarm! 14.00'da başlayacak! İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Sakarya...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan il il hava derecelerini paylaştı. Önümüzdeki 2 gün için peş peşe uyarılar gelmeye başladı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. İşte 9-10 Temmuz hava durumu...
Son dakika uyarısı yapıldı! Sıcaklıkların üst sınırlara çıkmasına rağmen önümüzdeki 2 gün için kırımızı kodlu uyarı yapıldı. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu belli oldu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için alarm verildi. İşte 9-10 Temmuz 2023 hava durumu...
Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre bugün aralarında İstanbul'un da bulunduğu 12 kentte kuvvetli yağış uyarısı var. 4 il için "sarı", 8 kent içinse "turuncu" alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Bursa, Yalova ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli, Kocaeli'de çok kuvvetli, Sakarya'da şiddetli, Sakarya'nın doğu ilçelerinde ise aşırı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul ve Yalova'da pazar günü sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde ise pazar günü akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.