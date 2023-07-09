AFAD ve AKOM'dan kırmızı alarm! 14.00'da başlayacak! İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Sakarya...

Meteoroloji Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Bursa, Yalova ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli, Kocaeli'de çok kuvvetli, Sakarya'da şiddetli, Sakarya'nın doğu ilçelerinde ise aşırı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul ve Yalova'da pazar günü sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde ise pazar günü akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.