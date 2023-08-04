Adeta protein makinası gibi! Oldukça ucuz! Tavuk etini solda sıfır bırakıyor! Evinizde sürekli yapabilirsiniz!

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Beslenmemizdeki proteinin rolü büyük ve günlük protein ihtiyacını karşılamak, sağlığımız için kritik bir öneme sahiptir. Protein, vücut dokularını onarmak, kasları güçlendirmek ve birçok biyolojik işlevi yerine getirmek için gereklidir. Halk arasında genellikle protein kaynakları denildiğinde sadece et ve yumurta gibi hayvansal ürünler akla gelir; fakat protein zengini besinler arasında daha geniş bir çeşitlilik bulunmaktadır. Ayrıca, bitkisel kaynaklar da sağlıklı ve yeterli protein alımını destekleyebilir.