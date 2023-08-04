Adeta protein makinası gibi! Oldukça ucuz! Tavuk etini solda sıfır bırakıyor! Evinizde sürekli yapabilirsiniz!

Beslenmemizdeki proteinin rolü büyük ve günlük protein ihtiyacını karşılamak, sağlığımız için kritik bir öneme sahiptir. Protein, vücut dokularını onarmak, kasları güçlendirmek ve birçok biyolojik işlevi yerine getirmek için gereklidir. Halk arasında genellikle protein kaynakları denildiğinde sadece et ve yumurta gibi hayvansal ürünler akla gelir; fakat protein zengini besinler arasında daha geniş bir çeşitlilik bulunmaktadır. Ayrıca, bitkisel kaynaklar da sağlıklı ve yeterli protein alımını destekleyebilir.
Yeşil mercimek, 100 gramında yaklaşık 19 gram protein içerir. Bu miktar, günlük protein ihtiyacının yaklaşık %38'ini karşılayacak kadar zengin bir kaynaktır. Hayvansal kaynaklı proteinlerin aksine, yeşil mercimek daha az doymuş yağ ve kolesterol içerir, bu nedenle veganlar ve vejetaryenler için mükemmel bir alternatif oluşturur.
Lif ve Diğer Besin İçeriği
Yeşil mercimek sadece protein açısından değil, aynı zamanda lif, vitamin ve mineraller bakımından da zengindir. Günlük lif ihtiyacının %25'ini karşılayarak sindirim sistemini destekler ve kolesterol seviyelerinin düşmesine yardımcı olur. Ayrıca, folat, demir, magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi temel vitamin ve mineralleri içerir.
Folat, hamile kadınlar için özellikle önemlidir ve doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olur. Demir, kan hücrelerinin üretimi için gereklidir, magnezyum kas ve sinir sisteminin sağlıklı çalışması için önemlidir, kalsiyum ise kemik ve diş sağlığı için hayati önem taşır. Potasyum ise kan basıncını düzenler.