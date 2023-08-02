Adeta protein fışkırıyor hem de çok ucuza! Tavuk etini solda sıfır bırakıyor! Evinizde sürekli yapabilirsiniz!

Beslenmemizdeki proteinin önemi büyük ve günlük protein ihtiyacını karşılamak sağlığımız açısından kritik bir rol oynar. Protein, vücudumuzun dokularını onarmak, kasları güçlendirmek ve birçok biyolojik işlevi yerine getirmek için gereklidir. Pek çok insan protein kaynaklarını sadece et ve yumurta gibi hayvansal ürünlerle sınırlar; ancak protein zengini besinler arasında daha geniş bir yelpaze vardır. Bitkisel kaynaklar da sağlıklı ve yeterli protein alımını destekleyebilir. Baklagiller (mercimek, fasulye, nohut), kuru yemişler, tohumlar (susam, chia, keten), soya ürünleri (tofu, tempeh), tahıllar (quinoa, bulgur), sebzeler ve deniz ürünleri gibi pek çok bitkisel ve hayvansal besin, protein açısından zengin kaynaklar arasında yer alır.