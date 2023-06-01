Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa…. Bedava oldu, para alınmayacak:!

DGS başvuruları başladı ve adaylar 5 Haziran tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. Ancak, deprem bölgesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlar için önemli bir duyuru yapıldı. Bu vatandaşlardan DGS başvuru ücreti alınmayacak.