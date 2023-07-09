Vav TV İzle
Haberler Trend Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika 2023! Temmuz 2023 Af yasası kimleri kapsıyor? 2. kez mükerrirlere af geldi mi, çek cezalarını kapsıyor mu?

Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika 2023! Temmuz 2023 Af yasası kimleri kapsıyor? 2. kez mükerrirlere af geldi mi, çek cezalarını kapsıyor mu?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, on binlerce mahkumun ve ailesinin beklediği genel af ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu'nda kabul edilen af yasasının detaylarını paylaşan Tunç, birçok sorunun cevabını verdi. Peki, Temmuz 2023 Af yasası kimleri kapsıyor? Kovid izni (Denetimli Serbestlik) uzatıldı mı? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
09.07.2023 16:06 - Son Güncelleme: 09.07.2023 17:00
Adelet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika 2023! Temmuz 2023 Af yasası kimleri kapsıyor? Kovid izni Denetimli Serbestlik uzatıldı mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümlüleri yakından ilgilendiren kanun teklifinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Peki, Temmuz 2023 Af yasası kimleri kapsıyor? Kovid izni (Denetimli Serbestlik) uzatıldı mı? İşte tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adelet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika 2023! Temmuz 2023 Af yasası kimleri kapsıyor? Kovid izni Denetimli Serbestlik uzatıldı mı?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" kabul edildi.

Adelet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika 2023! Temmuz 2023 Af yasası kimleri kapsıyor? Kovid izni Denetimli Serbestlik uzatıldı mı?

DÖNMEYECEKLER
Bu kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Kovid- 19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süreleri denetimli serbestlik altında infaz edilecek.

Adelet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika 2023! Temmuz 2023 Af yasası kimleri kapsıyor? Kovid izni Denetimli Serbestlik uzatıldı mı?

AÇIĞA AYRILABİLECEK
Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise 31 Temmuz itibarıyla iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek.

Adelet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika 2023! Temmuz 2023 Af yasası kimleri kapsıyor? Kovid izni Denetimli Serbestlik uzatıldı mı?

Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek.

Adelet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika 2023! Temmuz 2023 Af yasası kimleri kapsıyor? Kovid izni Denetimli Serbestlik uzatıldı mı?

MAHKUMLARA GENEL AF VAR MI?
Mahkumlara genel af konusunda sosyal medyada yer alan söylentiler gerçeği yansıtmıyor.

2. kez mükerrirlere af geldi mi?

Henüz konu hakkında detaylar netleşmedi. Resmi açıklamalar geldikçe haberimize eklenecektir...

SON DAKİKA