Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika 2023! Temmuz 2023 Af yasası kimleri kapsıyor? 2. kez mükerrirlere af geldi mi, çek cezalarını kapsıyor mu?

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Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise 31 Temmuz itibarıyla iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek.