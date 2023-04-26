ABD'li bilim adamları çılgın keşif! 10 milyarda 1'di gerçek oluyor! Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak!
Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nde oldukça nadir görülen bir ikili yıldız sistemi keşfetti. CPD-29 2176 adı verilen bu sistem, bir kilonavaya dönüşerek çok büyük miktarda altın, gümüş, platin gibi değerli metallerin uzaya saçılacağı bir olaya neden olacak. Ancak Dünya'dan ne kadar uzaklıkta meydana geleceği hala bir soru işareti.
Bilim insanları, uzayda altın yağdıran son derece güçlü bir patlamayı tetikleyebilecek 'olağanüstü nadir' bir yıldız sistemi keşfetti. Araştırmacılar, Samanyolu'ndan bu tür yıldız sistemlerinin sadece 10 tane bulunduğunu düşünüyor. İki nötron yıldızının birleşmesi sonucu meydana gelen bir kilonovayı tetiklemek için gerekli tüm koşullara sahip olan bu sistem, klasik bir novadan bin kat daha parlak bir patlamayı meydana getirebilir.
Kilonova Olayı Nedir?
Kilonova, iki nötron yıldızı birleştiğinde veya bir nötron yıldızı bir kara delikle birleştiğinde meydana gelen astronomik olaydır. Bu olay sırasında ışık, ısı ve elektromanyetik radyasyonun diğer formları şeklinde büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerji, birleşen nesnelerden fırlatılan ve son derece yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılan malzeme tarafından üretilir.