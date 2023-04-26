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Haberler Trend ABD'li bilim adamları çılgın keşif! 10 milyarda 1'di gerçek oluyor! Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak!

ABD'li bilim adamları çılgın keşif! 10 milyarda 1'di gerçek oluyor! Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak!

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nde oldukça nadir görülen bir ikili yıldız sistemi keşfetti. CPD-29 2176 adı verilen bu sistem, bir kilonavaya dönüşerek çok büyük miktarda altın, gümüş, platin gibi değerli metallerin uzaya saçılacağı bir olaya neden olacak. Ancak Dünya'dan ne kadar uzaklıkta meydana geleceği hala bir soru işareti.

26.04.2023 12:41 - Son Güncelleme: 26.04.2023 12:41
ABD’li bilim adamları çılgın keşif! 10 milyarda 1’di gerçek oluyor! Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak!

Bilim insanları, uzayda altın yağdıran son derece güçlü bir patlamayı tetikleyebilecek 'olağanüstü nadir' bir yıldız sistemi keşfetti. Araştırmacılar, Samanyolu'ndan bu tür yıldız sistemlerinin sadece 10 tane bulunduğunu düşünüyor. İki nötron yıldızının birleşmesi sonucu meydana gelen bir kilonovayı tetiklemek için gerekli tüm koşullara sahip olan bu sistem, klasik bir novadan bin kat daha parlak bir patlamayı meydana getirebilir.

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ABD’li bilim adamları çılgın keşif! 10 milyarda 1’di gerçek oluyor! Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak!

Sistemin Konumu

CPD-29 2176 olarak bilinen bu olağandışı yıldız grubu Dünya'dan yaklaşık 11 bin 400 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve ilk olarak 2004 yılında uzaya fırlatılan NASA'nın Neil Gehrels Swift Gözlemevi tarafından tespit edildi.

ABD’li bilim adamları çılgın keşif! 10 milyarda 1’di gerçek oluyor! Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak!

Gözlem ve Teşhis

Chile'deki Cerro Tololo Inter-Amerikan Gözlemevi'nde yapılan takip gözlemleri, gökbilimcilerin sistemin bir kilonova oluşturacağını teyit etmelerini sağladı.

ABD’li bilim adamları çılgın keşif! 10 milyarda 1’di gerçek oluyor! Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak!

Bunun nedeni ise araştırmacıların, sistemin bir nötron yıldızının yanı sıra kendisi de ultra-sıyrılmış bir süpernova olma sürecinde olan yakın yörüngede dönen büyük bir yıldız içerdiğini görebilmeleriydi.

ABD’li bilim adamları çılgın keşif! 10 milyarda 1’di gerçek oluyor! Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak!

Kilonova Olayı Nedir?

Kilonova, iki nötron yıldızı birleştiğinde veya bir nötron yıldızı bir kara delikle birleştiğinde meydana gelen astronomik olaydır. Bu olay sırasında ışık, ısı ve elektromanyetik radyasyonun diğer formları şeklinde büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerji, birleşen nesnelerden fırlatılan ve son derece yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılan malzeme tarafından üretilir.

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