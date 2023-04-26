ABD’li bilim adamları çılgın keşif! 10 milyarda 1’di gerçek oluyor! Başınızdan aşağıya oluk oluk gümüş, platin, altın yağacak!

Bilim insanları, uzayda altın yağdıran son derece güçlü bir patlamayı tetikleyebilecek 'olağanüstü nadir' bir yıldız sistemi keşfetti. Araştırmacılar, Samanyolu'ndan bu tür yıldız sistemlerinin sadece 10 tane bulunduğunu düşünüyor. İki nötron yıldızının birleşmesi sonucu meydana gelen bir kilonovayı tetiklemek için gerekli tüm koşullara sahip olan bu sistem, klasik bir novadan bin kat daha parlak bir patlamayı meydana getirebilir.