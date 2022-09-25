A101'de bu hafta sonu neler var? Safya Ayçiçek yağı 3 L 99,90'a satılıyor! Fiyatları düştü: Yağ, tuvalet kağıdı, çay... A101 hafta sonu kataloğu bomba!
A101'de bu hafta sonu neler var merak ediliyor. A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 zincir marketlerinde belirli ürünlerde indirim yapıldı. 23 Eylül 2022'den itibaren Burcu Ketçap&Mayonez Set 650/550 G 27,95'e, Şekeroğlu Hazır Ruby Çikolatalı 200 G 19,95'e, Safya Ayçiçek Yağı 3 L 99,90'a, Drop 32'li Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 69,95'e satılıyor. İşte güncel A101 kataloğu tam liste!
25.09.2022 08:39 - Son Güncelleme: 25.09.2022 08:39
A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da büyük indirim furyası var. Vatandaşlar tarafından merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Arzum süpürge, çay makinesi, el blender seti, Aprilla şarjlı saç kesme makinesi, Piranha klavye mouse seti, Go smart 64 GB USB bellek, kase, tabak çeşitleri, açılır kapanır 6 kişilik masa takımı, 6 çekmeceli saklama dolabı gibi ev ihtiyaçları ve eletronik aletlerin yanı sıra gıda ürünlerinde de indirim vatandaşlar bekliyor. İşte A101 güncel kataloğu...