A101'de bu hafta sonu neler var? Safya Ayçiçek yağı 3 L 99,90'a satılıyor! Fiyatları düştü: Yağ, tuvalet kağıdı, çay... A101 hafta sonu kataloğu bomba!

A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da büyük indirim furyası var. Vatandaşlar tarafından merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Arzum süpürge, çay makinesi, el blender seti, Aprilla şarjlı saç kesme makinesi, Piranha klavye mouse seti, Go smart 64 GB USB bellek, kase, tabak çeşitleri, açılır kapanır 6 kişilik masa takımı, 6 çekmeceli saklama dolabı gibi ev ihtiyaçları ve eletronik aletlerin yanı sıra gıda ürünlerinde de indirim vatandaşlar bekliyor. İşte A101 güncel kataloğu...