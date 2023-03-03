A101’de 4-10 Mart indirimleri BAŞLADI! Aktüel ürünler kataloğu hafta sonuna giriş yaptı! 10 TL’lik alışveriş yapana 99,95 yerine 54,95’e dağıtılıyor!

Aktüel ürünler kataloğu hafta sonuna giriş yaptı! A101'de 4-10 Mart indirimleri başladı. 10 TL'lik alışveriş yapana çiçek balı 99,95 yerine 54,95'e dağıtılıyor. Bu hafta 81 ildeki A101 zincir marketlerine giden yaşadı. Hem 4 Mart'ta hem de 9 Mart'ta başlayan indirimler vatandaşları sevindirdi. İşte A101'in yeni indirimleri...