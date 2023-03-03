A101'de 4-10 Mart indirimleri BAŞLADI! Aktüel ürünler kataloğu hafta sonuna giriş yaptı! 10 TL'lik alışveriş yapana 99,95 yerine 54,95'e dağıtılıyor!
A101 4-10 ve 9 Mart 2023 aktüel kataloğu yayımlandı. İki farklı katalog yayımlayan zincir marketlerinde bu hafta hem gıda, hem temizlik ürünleri hem de beyaz eşya yer alıyor. İşte A101 Aldın Aldın ve Haftanın Yıldızları.
03.03.2023 21:38 - Son Güncelleme: 04.03.2023 11:11
Aktüel ürünler kataloğu hafta sonuna giriş yaptı! A101'de 4-10 Mart indirimleri başladı. 10 TL'lik alışveriş yapana çiçek balı 99,95 yerine 54,95'e dağıtılıyor. Bu hafta 81 ildeki A101 zincir marketlerine giden yaşadı. Hem 4 Mart'ta hem de 9 Mart'ta başlayan indirimler vatandaşları sevindirdi. İşte A101'in yeni indirimleri...