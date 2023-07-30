A101 30 Temmuz kataloğu! Sabah müjdesi geldi! Aktüel ürünler yayınlandı Ayçiçek yağı 99 TL'ye düştü! 6x 250 ml Gazlı içecek 55 TL, 800 gram zeytin 49 TL...

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan A101, müşterilerine kaliteli ve ekonomik alışveriş imkanı sunmaya devam ediyor. Her hafta düzenli olarak yayınlanan aktüel ürünler kataloğu, müşterilere indirimli ve avantajlı alışveriş fırsatları sunuyor. Güncel katalogda yer alan birbirinden cazip ürünler, tüketicilerin ilgisini çekiyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunda öne çıkanlar: Ayçiçek yağı 99 TL'ye düştü! 6x 250 ml Gazlı içecek 55 TL, 800 gr zeytin 49 TL...
A101 30 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101, yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Yayınlanan katalogda birbirinden cazip indirimler ve avantajlı fırsatlar yer alıyor. Ayçiçek yağı fiyatlarında beklenen düşüş, müşterileri sevindirecek şekilde gerçekleşti. 30 Temmuz itibarıyla A101 mağazalarında sprite gazlı içecek sadece 55 TL, Marmarabirlik siyah zeytin ise yalnızca 49, 95'teb satışa sunuluyor. A101'in müşterilerine sunduğu tüm indirimler katalogda! İşte A101 fiyat listesi.
Gıda Ürünleri:
A101 aktüel ürünler kataloğunda, günlük tüketim için gerekli olan birçok gıda ürünü indirimli fiyatlarla sunuluyor. Kahvaltılık ürünler, süt ve süt ürünleri, bakliyat, salça, un, yağ, şeker gibi temel gıda maddeleri, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel fiyatlarla sunuluyor. A101'in kaliteli ve uygun fiyatlı gıda ürünleri, tüketicilerin yüzünü güldürüyor.
Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünleri:
Ev temizliği ve kişisel bakım için gerekli olan ürünler, A101 aktüel ürünler kataloğunda çeşitli markaların indirimli ürünleri olarak yer alıyor. Temizlik malzemeleri, deterjanlar, kağıt ürünleri ve kişisel bakım ürünleri, müşterilere cazip fiyatlarla sunuluyor. Hem evinizi temiz tutabilir, hem de kişisel bakımınızı aksatmadan ekonomik alışveriş yapabilirsiniz.