A-B-C hangisi diğerlerinden farklı? 300 kişi çözmek için sıraya girdi başaramadı! Nerede bu farklı ayı dedirtecek IQ testi

Kısa sürede viral olmayı başaran bu resimde üç ayı arasında hangi ayının farklı olduğunu bulmanız gerekiyor. Görselde benzer gözlüklere sahip üç ayı bulunmaktadır. Bulmaca "Hangi ayı diğerlerinden farklı?" sorusuyla internet kullanıcılarının karşısına çıktı. Paylaşılan bilgiye göre, internet kullanıcılarının sadece %10'u bu testi geçti. Peki, belirlenen süre içinde başarılı olacak mısınız? Şimdi görsele dikkatlice bakabilirsiniz.