A, B, C, D modeli deprem senaryoları çıktı! İstanbul ve Hatay için yeni uyarı! ’’Fay komple kırılacak’’ 39 ilçe tek tek açıklandı! Bolu depremi sonrası...

İstanbul ve Antakya dikkat! Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından korkutan artçılar devam ederken uzman isimlerden de yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökmen Sümer, ''Deprem olup, geçti' diye düşünmemek gerekiyor. Dolayısıyla Antakya özelinde bu depremden daha büyük bir deprem yaşanabilir. '' derken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş da öngörülen A, B, C, D modeli deprem senaryolarıyla ilgili, ''7.5 büyüklüğünde bir deprem olacağı öngörülüyor.'' analizini yaptı. İşte detaylar...