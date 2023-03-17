A, B, C, D modeli deprem senaryoları çıktı! İstanbul ve Hatay için yeni uyarı! ''Fay komple kırılacak'' 39 ilçe tek tek açıklandı! Bolu depremi sonrası...
Yeni deprem uyarıları peş peşe geldi. 2 uzman isim hem İstanbulluları hem de Hataylıları uyardı. Kahramanmaraş'taki deprem sonrası gözler yeni oluşabilecek depremlere çevrildi. Bu noktada sıklıkla deprem olabilir mi, ne zaman soruları sorgulanmaya başlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökmen Sümer ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş da Hatay ve İstanbul'da deprem olabileceğini vurguladı. İşte detaylar.
İstanbul ve Antakya dikkat! Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından korkutan artçılar devam ederken uzman isimlerden de yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökmen Sümer, ''Deprem olup, geçti' diye düşünmemek gerekiyor. Dolayısıyla Antakya özelinde bu depremden daha büyük bir deprem yaşanabilir. '' derken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş da öngörülen A, B, C, D modeli deprem senaryolarıyla ilgili, ''7.5 büyüklüğünde bir deprem olacağı öngörülüyor.'' analizini yaptı. İşte detaylar...
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminin düşündüklerinden daha büyük olduğunu belirten Doç. Dr. Sümer, "Literatürdeki paleosismoloji tabanlı çalışmalara baktığımızda, Doğu Anadolu Fay Zonu'nda 350 ila 500 yılda bir deprem tekrarlama periyodu olduğunu biliyoruz.
İlk büyük depremde kırılan parçalarda görülen en son büyük deprem 1114 depremi. Bu veriler değerlendirildiğinde gerçekleşmesi gereken deprem 300 ila 400 yıl gecikti. Bu gecikme bölgedeki fay parçalarının üzerindeki gerilimi arttırdı dolayısıyla, 7.4 olarak hesapladığımız parça Türkoğlu-Pazarcık, Erkenek ve Amanos segmentlerini de içerecek şekilde kırılarak 7.7 büyüklüğünde deprem yarattı.
"ÖN SONUÇLAR VAR"
Antakya bölgesindeki arkeolojik alanlarda eski depremlerin izlerini, geçen yıl 'arkeosismolojik' yaklaşımlarla incelediklerini belirten Doç. Dr. Sümer, "Geçen sene elde ettiğimiz verilerle, şu anki depremlerin etkisini ilk yaklaşımdaki verilerle karşılaştırdığımızda tarihsel süreçte Antakya'nın daha büyük depremlerden etkilendiğini gördüğümüz ön sonuçlar var" diye konuştu.