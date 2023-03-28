A, B, AB, 0 kan grubu bir yana o bir yana... Altından daha değerli! Dünyada 40 kişiden başka kimse yok!

İnsan bedenindeki hayati bir sıvı olan kan oksijen ve besinleri taşımak, enfeksiyonla mücadele etmek ve vücut ısısını düzenlemek için son derece önemlidir. Dünyada yaşayan 8 milyar insan farklı kan gruplarına sahiptir. Dört ana kan grubu 0, A, B, AB'dir ve Rh faktörü (+/-) ile birlikte 8 farklı kan grubu vardır. Ancak son derece nadir olan "altın kan" adı verilen bir kan grubu da vardır. Bu nadir kan dünyada sadece 43 kişide bulunuyor.