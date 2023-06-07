900 volt elektrikle çarptı! Bir anda tarumar etti! Kendisine saldıran dev timsahı saniyeler içinde buhar etti!
Timsah, av olarak yılan balığını hedef alarak sabırla beklerken, planları beklenmedik bir şekilde suya düşen yılan balığının elektrik saldırısıyla sekteye uğradı. Kameraya yansıyan görüntülerde, timsahın suyun yüzeyinde sakin bir şekilde hareketsiz beklediği görülüyor. Aniden, yılan balığı suya düşerek timsahın ağzına alındığı anda, saniyeler içinde yüzlerce voltluk şiddetli bir elektrik akımı timsahın vücuduna yayılıyor. Timsahın şaşkın ve acı dolu bir şekilde tepki verdiği anlar, izleyenleri hayrete düşürdü.
Dünyanın en güçlü elektrikli yılan balığı ile timsah arasındaki mücadele sosyal medyada büyük ilgi gördü. Amazon havzasında yaşayan bu elektrikli yılan balığı, 900 volt gibi inanılmaz bir elektrik gücüne sahip. Bir timsahın saldırısına maruz kalan yılan balığı, timsahı çarparak kendini savundu. Ne yazık ki, her iki hayvan da bu olayda hayatını kaybetti.
Elektrikli yılan balığı, avını ele geçirirken aynı zamanda avına yüksek voltajlı elektrik vermeye başladı. Timsahın vücudu titremeye başladı ve avının tuzağına düştü. Maalesef, her iki hayvan da bu korkunç mücadelede hayatını kaybetti.
Elektrikli yılan balığı, iletişim kurmak, yön bulmak, bazı durumlarda avlanmak ve kendini korumak için elektrik üretebilen organlara sahiptir. Bu özelliği sayesinde hayatta kalma şansını artırır.