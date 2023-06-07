900 volt elektrikle çarptı! Bir anda tarumar etti! Kendisine saldıran dev timsahı saniyeler içinde buhar etti!

Dünyanın en güçlü elektrikli yılan balığı ile timsah arasındaki mücadele sosyal medyada büyük ilgi gördü. Amazon havzasında yaşayan bu elektrikli yılan balığı, 900 volt gibi inanılmaz bir elektrik gücüne sahip. Bir timsahın saldırısına maruz kalan yılan balığı, timsahı çarparak kendini savundu. Ne yazık ki, her iki hayvan da bu olayda hayatını kaybetti.