90 yaşında bile ansiklopedi gibi bir beyne sahip olun! Alzheimer, demans ve unutkanlığı önleyen mucize! Tüm anıları kaset gibi kaydetmenin sırrı...
90 yaşında hafızanızın gençliğinizdeki gibi kuvvetli olmasını istiyorsanız mutlaka bunları yapın. Beyninizin de tıpkı mideniz gibi beslenmeye ihtiyacı var. Bu nedenle uzmanlar beyninizin çok daha iyi bir şekilde yaşlanmasını sağlayacak tavsiyelerde bulundu. Her anıyı en ince ayrıntısına kadar hatırlamak ve sapasağlam bir hafızaya sahip olmak için gerekenleri sizler için derledik. İşte unutkanlığı önlemenin yolları...
ÖĞRENMEYE DEVAM EDİN
"Hormezis" yani konfor alanının dışına çıkarak hücre, doku ve organları yeni şeyler öğrenmeye zorlamak beyin/bellek için de vazgeçilmezdir. Yeni ve farklı şeyler öğrendikçe beyninize yeni bilgi, beceri ve uyarılar pompaladıkça daha doğrusu beyninizi yeni bilgilerle donattıkça bellek hücreleriniz/nöronlarınız arasındaki iletişim/otoyol ağı daralıp küçülmek yerine daha da gelişip büyüyecek, muazzam bir "bilgi otoyolu" haline gelecektir. Kısacası kaslarımız için geçerli olan o meşhur kural, söz konusu beyin/bellek olduğunda da aynen geçerlidir.
HAYAL KURMAYI İHMAL ETMEYİN
Merak ve öğrenme isteğinizi devamlı canlı tutun. Kitap okumak, bulmaca çözmek, hobi edinmek, düzenli sosyal aktivitelerde bulunmak, yeni insanlarla tanışmak, yeni bir dil öğrenmeye çalışmak beyin fonksiyonlarının canlı tutulmasını sağlıyor. Bol bol araştırın, 'düşünün' ve hayal kurmayı ihmal etmeyin.