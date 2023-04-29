90 yaşında bile ansiklopedi gibi bir beyne sahip olun! Alzheimer, demans ve unutkanlığı önleyen mucize! Tüm anıları kaset gibi kaydetmenin sırrı...

ÖĞRENMEYE DEVAM EDİN

"Hormezis" yani konfor alanının dışına çıkarak hücre, doku ve organları yeni şeyler öğrenmeye zorlamak beyin/bellek için de vazgeçilmezdir. Yeni ve farklı şeyler öğrendikçe beyninize yeni bilgi, beceri ve uyarılar pompaladıkça daha doğrusu beyninizi yeni bilgilerle donattıkça bellek hücreleriniz/nöronlarınız arasındaki iletişim/otoyol ağı daralıp küçülmek yerine daha da gelişip büyüyecek, muazzam bir "bilgi otoyolu" haline gelecektir. Kısacası kaslarımız için geçerli olan o meşhur kural, söz konusu beyin/bellek olduğunda da aynen geçerlidir.