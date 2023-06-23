9 şehir şehir için geceden beri alarm veriliyor! Bu gece fena etkili olacak! Tedbir almayan yanacak!
O iller için uyarı yapıldı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu az evvel yayımladı. 84 milyon anlık hava durumunu yakından takip ediyor. Türkiye genelinde havalar bir sıcak bir soğuk ilerlemeye devam ediyor. Özellikle megakent İstanbul'da gündüz hava sıcaklıkları artarken akşam ise soğuk havalar etkili oluyor. Bu noktada 'Havalar nasıl olacak? Yğamur var mı?' sorusu sıkça araştırılıyor. Temmuz ayı yaklaşırken 9 il için uyarı verildi. Yağış etkili olacak! Sağanak yağış görülecek! İşte detaylar...
Bu gece etkili olacak! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor. Rüzgarın da kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. İşte 23-24-25-26-27 Haziran 2023 hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Rize, Artvin, Denizli, Balıkesir, Bursa, Kayseri...
MGM'den yapılan güncel açıklamada, ''Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak hariç) ile Samsun2un doğusu, Ordu, Tokat ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon ve Erzurum çevreleri ile Rize'nin batı, Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.'' denildi.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon ve Erzurum çevreleri ile Rize'nin batı, Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu