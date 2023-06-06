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9 şehir için korkunç senaryo ayyuka çıktı! 2035 yılına kadar B planınızı yapın! Bu şehirler yerle bir olacak

Bilim insanları tarafından ciddi bir tehdit olarak kabul edilen küresel ısınma için alınan önlemler gün geçtikçe daha çok önem kazanıyor. Küresel ısınmanın etkileri gelecek yıllarda dünya haritasını değiştirecek. Uzmanlar küresel ısınmanın birçok felakete neden olabileceği konusunda uyarılar yapmaya devam ediyor. 2035 yılına kadar gerekli adımlar atılmazsa bu şehirler sular altında kalacak.

06.06.2023 09:01 - Son Güncelleme: 06.06.2023 09:01
2035 yılına kadar önlem alın! 9 şehir için korkunç senaryo ortaya çıktı! Senenin ilk günlerinde bu şehirler komple...

Bilim insanları küresel ısınmaya bağlı olarak buzullardaki erimenin deniz seviyesinde yükselmeye neden olduğunu ve bu durumun kıyı bölgelerinde sular altında kalma riskini artırdığını belirtiyor. Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceği paylaşıldı. Özellikle 9 şehir için tehlike çanları çalıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2035 yılına kadar önlem alın! 9 şehir için korkunç senaryo ortaya çıktı! Senenin ilk günlerinde bu şehirler komple...

9 ŞEHİR İÇİN KORKUNÇ SENARYO

Ne yazık ki her geçen gün dünya kötü bir sona doğru ilerliyor.

2035 yılına kadar önlem alın! 9 şehir için korkunç senaryo ortaya çıktı! Senenin ilk günlerinde bu şehirler komple...

Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullarda yaşanan erime deniz seviyesinde artışa neden oluyor.

2035 yılına kadar önlem alın! 9 şehir için korkunç senaryo ortaya çıktı! Senenin ilk günlerinde bu şehirler komple...

Önümüzdeki dönemde bu sürecin önüne geçilmezse dünyanın pek çok önemli kenti sular altında kalacak.

2035 yılına kadar önlem alın! 9 şehir için korkunç senaryo ortaya çıktı! Senenin ilk günlerinde bu şehirler komple...

2035 yılına kadar gerekli adımlar atılmazsa Amsterdam, Şangay ve Bangkok gibi milyonlarca insanın yaşadığı kentler sular altında kalacak.

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