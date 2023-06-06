9 şehir için korkunç senaryo ayyuka çıktı! 2035 yılına kadar B planınızı yapın! Bu şehirler yerle bir olacak
Bilim insanları tarafından ciddi bir tehdit olarak kabul edilen küresel ısınma için alınan önlemler gün geçtikçe daha çok önem kazanıyor. Küresel ısınmanın etkileri gelecek yıllarda dünya haritasını değiştirecek. Uzmanlar küresel ısınmanın birçok felakete neden olabileceği konusunda uyarılar yapmaya devam ediyor. 2035 yılına kadar gerekli adımlar atılmazsa bu şehirler sular altında kalacak.
06.06.2023 09:01 - Son Güncelleme: 06.06.2023 09:01
Bilim insanları küresel ısınmaya bağlı olarak buzullardaki erimenin deniz seviyesinde yükselmeye neden olduğunu ve bu durumun kıyı bölgelerinde sular altında kalma riskini artırdığını belirtiyor. Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceği paylaşıldı. Özellikle 9 şehir için tehlike çanları çalıyor.
2035 yılına kadar gerekli adımlar atılmazsa Amsterdam, Şangay ve Bangkok gibi milyonlarca insanın yaşadığı kentler sular altında kalacak.