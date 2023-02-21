8.500 - 9200 TL maaşla personel alımı! Hastanede çalışmak isteyenlere ilan açıldı! İlkokul, Lise, Ön lisans mezunları buraya! İŞKUR'dan kolay başvuru!
Hastaneler tarafından personel alımları Şubat ayında da devam ediyor. Temizlik personeli, danışma, klinik destek elemanı ve daha bir çok ünvanda alımlar yapılacak. İŞKUR tarafından açılan güncel ilanlar hastanede çalışmak isteyenler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yeni hastane iş ilanları 2023 ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamına geçebilirsiniz.
İŞKUR tarafından güncel iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Yayımlanan yeni ilanlara göre hastanelere personel alımı başladı. Hastanede çalışmaki isteyen bir çok kişi konu hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, İŞKUR hastane personel alımı ne zaman? Hastaneye temizlik, güvenlik ve diğer işçi, personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
Hastaneye personel alımı için başvuruların İŞKUR üzerinden online bir şekilde yapılacağı duyuruldu. Sadece online başvuruların yapılacağı ilanlar için yaş aralığının 18 – 55 olduğu açıklandı. Maaşların en az asgari ücret düzeyinde (8.500 TL) olduğu bilinmekle birlikte, mesleğe, ünvana göre maaş farklarının da olduğunu belirtelim. Peki, başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilecek?
2023 HASTANE PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yeni alımların şu an için sadece online İŞKUR üzerinden olacağı ifade edildi. Hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi alımları, temizlik personel, destek elemanı alımları sürekli olarak güncellenmeye devam ediliyor. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden açılan ilanları kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.