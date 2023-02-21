8.500 - 9200 TL maaşla personel alımı! Hastanede çalışmak isteyenlere ilan açıldı! İlkokul, Lise, Ön lisans mezunları buraya! İŞKUR’dan kolay başvuru!

Hastaneye personel alımı için başvuruların İŞKUR üzerinden online bir şekilde yapılacağı duyuruldu. Sadece online başvuruların yapılacağı ilanlar için yaş aralığının 18 – 55 olduğu açıklandı. Maaşların en az asgari ücret düzeyinde (8.500 TL) olduğu bilinmekle birlikte, mesleğe, ünvana göre maaş farklarının da olduğunu belirtelim. Peki, başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilecek?