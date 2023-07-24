84 milyon için uyarılar peş peşe geldi: Yarın sabah 06.00’ya hazırlanın! Etkisi saatlerce sürecek
Türkiye bir süredir sıcak havaların etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayınlarken uzmanlardan da peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son açıklamada sıcaklıkların ciddi oranda artacağı duyuruldu. Özellikle Çarşamba gününe denk edilmesi gerektiği, sıcaklıkların 10 derece birden yükseleceği belirtildi. Buna göre Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklık 40-45 dereceye çıkacak. İç Anadolu ise perşembe günü maksimum sıcaklığa ulaşacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde ikamet eden vatandaşlar dikkatli olun! Peki 25 Temmuz 2023 Salı günü hava nasıl olacak? İşte detaylar...
24.07.2023 20:52 - Son Güncelleme: 24.07.2023 20:52
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Ayrıca uzman isimlerden de uyarılar geliyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada aşırı sıcakların sona ereceği tarihi açıklamıştı. Ökten "1 Ağustos itibariyle İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin altında seyredecek. Sadece 31 Temmuz'a kadar sabretmemiz gerekiyor. 20 Temmuz ile 31 Temmuz arası dişimizi sıkacağız. Gerçekten zor bir süreç. Özellikle 27 ve 28 Temmuz..." demişti. Peki 25-26-27-28-29-30-31 Temmuz'da havalar nasıl olacak?