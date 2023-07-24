84 milyon için uyarılar peş peşe geldi: Yarın sabah 06.00’ya hazırlanın! Etkisi saatlerce sürecek

MGM tarafından aşırı sıcaklarla ilgili bir değerlendirme yayınlandı. Buna göre Batı ve Güney bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yarın yani Salı gününden itibaren etkisini artıracak. Çarşamba ve perşembe günleri de tüm yurtta etkili olacak.