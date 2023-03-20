835 yıl sonrasından gelen zaman yolcusu kehanetleri için o tarihi işaret etti! Bu tarihi bir köşeye yazın dedi ve ekledi: "İnsan ömrü en az 50 yıl..."

835 yıl sonrasından gelen zaman yolcusu kehanetleri için 2 Nisan'ı işaret etti. Bu tarihi aklınızın bir köşesine yazın. İnsan ömrü en az 50 yıl... Sosyal medya platformu Tiktok'ta paylaştıkları gönderilen olay olan zaman yolcuları sık sık gündeme geliyor. Son günlerde TikTok'ta 2858'den geldiğini iddia eden bir adamın sözleri duyanları şoktan şoka soktu. Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden bu adam 2 Nisan'da önemli bir gelişme yaşanacağını iddia ederek bilim insanlarının yeni çalışmasını anlattı.