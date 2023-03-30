RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend 82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28'i gördün mü? Ve kronometreler açıldı! Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8'i 20 saniyede bitirebilir

82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28'i gördün mü? Ve kronometreler açıldı! Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8'i 20 saniyede bitirebilir

Son aylarda sayı ve harfli bulmacalar insanlar arasında oldukça popüler bir hal aldı. Özellikle özel olarak hazırlanan bu görsellerdeki detayları keşfetmek ve gizlenmiş sayıları ya da harfleri bulmak için insanlar yoğun ilgi gösteriyor. Bu tür zeka testleri insanların dikkatini çekerken, beynin de gelişimine katkı sağlıyor. Peki, 82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28'i bulabilir misin? 28 sayısını bulmak için sizi görselle baş başa bırakıyoruz.

takvim.com.tr
30.03.2023 08:29 - Son Güncelleme: 30.03.2023 08:29
82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28’i gördün mü? Ve kronometreler açıldı! Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8’i 20 saniyede bitirebilir

Son aylarda sayı ve harfli bulmacalar insanlar arasında oldukça popüler bir hal aldı. Özellikle özel olarak hazırlanan bu görsellerdeki detayları keşfetmek ve gizlenmiş sayıları ya da harfleri bulmak için insanlar yoğun ilgi gösteriyor. Bu tür zeka testleri insanların dikkatini çekerken, beynin de gelişimine katkı sağlıyor. Peki, 82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28'i bulabilir misin? 28 sayısını bulmak için sizi görselle baş başa bırakıyoruz.

Not: Bu bulmaca takvim.com.tr ekibi tarafından özel olarak hazırlanmıştır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28’i gördün mü? Ve kronometreler açıldı! Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8’i 20 saniyede bitirebilir

Göz testleri ve zeka testleri son dönemde sosyal medyada oldukça popüler hale geldi. Bu testler insanların dikkatini çekmenin yanı sıra beynin de gelişimine katkı sağlıyor.

82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28’i gördün mü? Ve kronometreler açıldı! Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8’i 20 saniyede bitirebilir

Özellikle gizlenmiş sayı ya da harfleri bulmak için yapılan testler, insanların dikkat ve odaklanma yeteneklerini artırıyor.

82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28’i gördün mü? Ve kronometreler açıldı! Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8’i 20 saniyede bitirebilir

82 SAYISIYLA DOLU FOTOĞRAFTA 28'İ BULABİLİR MİSİN?

Görselin hemen sağ orta tarafına baktığınızda farklılığı hissetmeniz gerekiyor. Ancak hala bulamadıysanız endişelenmeyin çünkü bir ipucu veriyoruz.

82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28’i gördün mü? Ve kronometreler açıldı! Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8’i 20 saniyede bitirebilir

Bulamayanlar için, sağ alt tarafta 28sayısını sarı bir çemberin içine alarak işaretledik.

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