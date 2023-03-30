82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28'i gördün mü? Ve kronometreler açıldı! Bu çarşamba bulmacasını insanların sadece %8'i 20 saniyede bitirebilir
Son aylarda sayı ve harfli bulmacalar insanlar arasında oldukça popüler bir hal aldı. Özellikle özel olarak hazırlanan bu görsellerdeki detayları keşfetmek ve gizlenmiş sayıları ya da harfleri bulmak için insanlar yoğun ilgi gösteriyor. Bu tür zeka testleri insanların dikkatini çekerken, beynin de gelişimine katkı sağlıyor. Peki, 82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28'i bulabilir misin? 28 sayısını bulmak için sizi görselle baş başa bırakıyoruz.
30.03.2023 08:29 - Son Güncelleme: 30.03.2023 08:29
Son aylarda sayı ve harfli bulmacalar insanlar arasında oldukça popüler bir hal aldı. Özellikle özel olarak hazırlanan bu görsellerdeki detayları keşfetmek ve gizlenmiş sayıları ya da harfleri bulmak için insanlar yoğun ilgi gösteriyor. Bu tür zeka testleri insanların dikkatini çekerken, beynin de gelişimine katkı sağlıyor. Peki, 82 sayısıyla dolu fotoğrafta 28'i bulabilir misin? 28 sayısını bulmak için sizi görselle baş başa bırakıyoruz.
Not: Bu bulmaca takvim.com.tr ekibi tarafından özel olarak hazırlanmıştır.