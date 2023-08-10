82. il olmaya aday ilçeler listesi netleşti! İstanbul'un o ilçesini duyunca çok şaşıracaksınız! Türkiye'nin 82. ili olmaya en yakın ilçesi...

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Türkiye'nin 82. ili olmaya aday ilçeler, bir dizi kritere dayalı olarak belirlendi. Nüfus yoğunluğundan eğitim seviyesine, ekonomik dinamizmden ulaşım ağlarına kadar birçok faktör göz önüne alındı. İşte il olmaya aday ilçeler güncel liste...