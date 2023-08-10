82. il olmaya aday ilçeler listesi netleşti! İstanbul'un o ilçesini duyunca çok şaşıracaksınız! Türkiye'nin 82. ili olmaya en yakın ilçesi...
Türkiye'nin 82. il olma yolunda aday iller belirlendi! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından titizlikle değerlendirilen kriterlere göre seçilen ilçeler arasından öne çıkanlar belirlendi. Nüfus yoğunluğu, ulaşım kolaylığı ve diğer kalkınma göstergeleri dikkate alınarak seçilen bu aday ilçeler, Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak potansiyele sahip. İşte 82. il olmaya aday ilçeler...
Türkiye'nin 82. ili olmaya aday ilçeler, bir dizi kritere dayalı olarak belirlendi. Nüfus yoğunluğundan eğitim seviyesine, ekonomik dinamizmden ulaşım ağlarına kadar birçok faktör göz önüne alındı. İşte il olmaya aday ilçeler güncel liste...