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81 ilin tamamında başladı! Çanlar çalıyor, tehlike kapıda! Tüm belediyelere UYARI geldi: 2 ay devam edecek!

Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin normallerin üzerinde yağışlı bir yaz mevsimi geçireceği yönünde önemli bir tahminde bulundu. Bu tahmin, dünya çapında saygın bir kurum olan Columbia Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda elde edildi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyelerin yaz ayları için hazırlıklarını yapmaları çağrısında bulundu.

30.05.2023 10:15 - Son Güncelleme: 30.05.2023 10:45
81 ilin tamamında başladı! Çanlar çalıyor, tehlike kapıda! Tüm belediyelere UYARI geldi: 2 ay devam edecek!

Haziran ayının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin tüm 81 ilinde ilginç bir uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapıldı. Kara kışın geri dönüşü bekleniyor ve sağanak yağışlar ülkeyi etkisi altına alacak. Yaz mevsiminde beklenen bu yağışların, normal sıcaklıkların aksine önemli bir etki yapması tahmin ediliyor. Bir aylık yağış miktarının bir saat içinde yağabileceği öngörüsü yapılarak, belediyelere ve vatandaşlara yaz ayları için hazırlık yapmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

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81 ilin tamamında başladı! Çanlar çalıyor, tehlike kapıda! Tüm belediyelere UYARI geldi: 2 ay devam edecek!

Ülke genelindeki belediyelere ve vatandaşlara yönelik bir uyarı niteliği taşıyan bu çağrıyla, yaz mevsimine hazırlık yapmanın önemi vurgulandı.

81 ilin tamamında başladı! Çanlar çalıyor, tehlike kapıda! Tüm belediyelere UYARI geldi: 2 ay devam edecek!

Ökten, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Columbia Üniversitesi Türkiye için normallerden daha yağışlı bir yaz mevsimi bekliyor.

81 ilin tamamında başladı! Çanlar çalıyor, tehlike kapıda! Tüm belediyelere UYARI geldi: 2 ay devam edecek!

Dünya modelleri genel olarak bu yönde işaretler veriyor. Yazın yer seviyesi ısındıkça çok daha şiddetli yağış hücreleri oluşacak. Belediyeler yaz mevsimine hazırlığı hızlandırmalı."

81 ilin tamamında başladı! Çanlar çalıyor, tehlike kapıda! Tüm belediyelere UYARI geldi: 2 ay devam edecek!

Aynı konuyla ilgili olarak Hava Forum isimli sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda ise belediyelere şu uyarıda bulunuldu: "Tüm belediyeler rögar ve mazgal temizliklerini önümüzdeki 60 gün boyunca dikkatli bir şekilde yapmalıdır. Aksiyonlu bir döneme giriyoruz.

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