81 ilin tamamında başladı! Çanlar çalıyor, tehlike kapıda! Tüm belediyelere UYARI geldi: 2 ay devam edecek!

Haziran ayının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin tüm 81 ilinde ilginç bir uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapıldı. Kara kışın geri dönüşü bekleniyor ve sağanak yağışlar ülkeyi etkisi altına alacak. Yaz mevsiminde beklenen bu yağışların, normal sıcaklıkların aksine önemli bir etki yapması tahmin ediliyor. Bir aylık yağış miktarının bir saat içinde yağabileceği öngörüsü yapılarak, belediyelere ve vatandaşlara yaz ayları için hazırlık yapmaları konusunda uyarıda bulunuldu.