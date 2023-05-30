81 ilin tamamında başladı! Çanlar çalıyor, tehlike kapıda! Tüm belediyelere UYARI geldi: 2 ay devam edecek!
Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin normallerin üzerinde yağışlı bir yaz mevsimi geçireceği yönünde önemli bir tahminde bulundu. Bu tahmin, dünya çapında saygın bir kurum olan Columbia Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda elde edildi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyelerin yaz ayları için hazırlıklarını yapmaları çağrısında bulundu.
30.05.2023 10:15 - Son Güncelleme: 30.05.2023 10:45
Haziran ayının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin tüm 81 ilinde ilginç bir uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapıldı. Kara kışın geri dönüşü bekleniyor ve sağanak yağışlar ülkeyi etkisi altına alacak. Yaz mevsiminde beklenen bu yağışların, normal sıcaklıkların aksine önemli bir etki yapması tahmin ediliyor. Bir aylık yağış miktarının bir saat içinde yağabileceği öngörüsü yapılarak, belediyelere ve vatandaşlara yaz ayları için hazırlık yapmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Ökten, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Columbia Üniversitesi Türkiye için normallerden daha yağışlı bir yaz mevsimi bekliyor.