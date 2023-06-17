800 sene sonrasına gittim diyen kahin 2024 kehanetlerini peş peşe sıraladı! Bu kadarına da yok artık diyeceksiniz! Artık hiçbir şey eskisi gibi...

Sosyal medyada gizemli bir kişi 2858 yılından geldiğini iddia ederek 2024 yılında gerçekleşeceğini söylediği olaylar hakkında dikkat çeken kehanetlerde bulundu. Bu kehanetler arasında en ilgi çekici olanı ise insanlarla ilgili olan kısmıydı. Kendini 2858 yılından bir zaman yolcusu' olarak tanımlayan kişi öyle iddialar ortaya attı ki duyanlar şaştı kaldı. Kullanıcıların bazıları bu videonun altına dikkat çeken yorumlar yaptı.