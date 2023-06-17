800 sene sonrasına gittim diyen kahin 2024 kehanetlerini peş peşe sıraladı! Bu kadarına da yok artık diyeceksiniz! Artık hiçbir şey eskisi gibi...
Zaman yolcusu olduğunu iddia eden kişinin söyledikleri sosyal medyada büyük merak uyandırdı. İddiaya göre 2858 yılından geldiğini iddia eden bir zaman yolcusu 2024 yılında gerçekleşeceğini söylediği şaşırtıcı olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Bu kehanetler arasında en dikkat çekici olanı ise insanların geleceğiyle alakalı.
17.06.2023 10:16 - Son Güncelleme: 17.06.2023 10:16
Sosyal medyada gizemli bir kişi 2858 yılından geldiğini iddia ederek 2024 yılında gerçekleşeceğini söylediği olaylar hakkında dikkat çeken kehanetlerde bulundu. Bu kehanetler arasında en ilgi çekici olanı ise insanlarla ilgili olan kısmıydı. Kendini 2858 yılından bir zaman yolcusu' olarak tanımlayan kişi öyle iddialar ortaya attı ki duyanlar şaştı kaldı. Kullanıcıların bazıları bu videonun altına dikkat çeken yorumlar yaptı.