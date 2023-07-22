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800 kişiden 4'ü bile bile bulamıyor! 1 dakika dolmadan görebilmeniz imkansız! Zekanızı test edin! Görseldeki ördeği fark edenler...

Yüksek zeka seviyesine sahip olanlar için hazırlanan bir görsel bulmaca, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce kişiyi meşgul etti. Eski bir aile fotoğrafında gizlenmiş ördek ve kelebeği bulma deneyimi, insanların dikkat ve gözlem becerilerini oldukça zorluyor. 800 kişiden 4 tanesinin zar zor bulabildiği bu görsel zeka testini sizler için derledik. İşte o görsel...

takvim.com.tr
22.07.2023 21:19 - Son Güncelleme: 22.07.2023 21:19
800 kişiden 4’ü bile bile bulamıyor! 1 dakika dolmadan görebilmeniz imkansız! Zekanızı test edin! Görseldeki ördeği fark edenler...

Fotoğraf, samimi bir aile anısını yansıtan bir sahneyi gösteriyor. Fakat bu görselin içerisinde 3 hayvan gizleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
800 kişiden 4’ü bile bile bulamıyor! 1 dakika dolmadan görebilmeniz imkansız! Zekanızı test edin! Görseldeki ördeği fark edenler...

Görsel bulmacada yarasa, ördek ve kelebekği görebiliyor musunuz?

800 kişiden 4’ü bile bile bulamıyor! 1 dakika dolmadan görebilmeniz imkansız! Zekanızı test edin! Görseldeki ördeği fark edenler...

%3'lük kesime girebilmek için dikkatlice inceleyin.

800 kişiden 4’ü bile bile bulamıyor! 1 dakika dolmadan görebilmeniz imkansız! Zekanızı test edin! Görseldeki ördeği fark edenler...

Ördek

Ördek, köpeğin arka ayakları arasında yer alıyor, arka ayakların oluşturduğu şekli oluşturuyor.

800 kişiden 4’ü bile bile bulamıyor! 1 dakika dolmadan görebilmeniz imkansız! Zekanızı test edin! Görseldeki ördeği fark edenler...

Kelebek

Kelebek, arka plandaki ağaç yaprakları arasında saklanıyor.

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