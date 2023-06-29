8 il için alarm verildi! İstanbul dahil kuvvetli şekilde geliyor! 30,31 Haziran 2023 HAVA DURUMU! Şemsiyeleri çıkarın...
Marmara, Ege'nin kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu için uyarı geldi. Bu tarihlerde gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları ani sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.İşte 30,31 Haziran 2023 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyarılarda bulundu. Günler öncesinden bayram için uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için saat verdi. İşte 20,31 Haziran 2023 hava durumu...
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Tekirdağ, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde, gece saatlerinde Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların sabah saatlerinde Tekirdağ, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde, gece saatlerinde Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu