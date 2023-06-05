8 ayda 20 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti! 39 yaşında iğne iplik gibi oldu! İşte şipşak yağlarınızı eritmenizin yolu!
Son zamanlarda, kilo verme sürecini kolaylaştırdığı söylenen birçok diyet programı hakkında sık sık konuşuyoruz. Özellikle ünlü isimlerin hızlı bir şekilde kilo vermesi, kullandıkları diyet programlarının merak konusu haline gelmesine neden oluyor. Bu ünlüler arasında dikkat çeken isimlerden biri de Hatice Şendil. Şendil, 8 ay gibi kısa bir sürede tam 20 kilo birden verdi. Peki, Hatice Şendil'in zayıflama sırrı neydi? İşte detaylar... Ünlü oyuncu Hatice Şendil, kilo verme konusunda yaşadığı sıkıntıları ve sağlıklı bir şekilde nasıl kilo verdiğini samimi bir şekilde paylaştı. Şendil, 8 ay gibi bir sürede tam 20 kilo birden vererek büyük bir başarı elde etti.
05.06.2023 08:59 - Son Güncelleme: 05.06.2023 08:59
8 ayda 20 kilo veren Hatice Şendil'in sırrı merak edilip araştırılıyor. 39 yaşındaki güzel oyuncu hem zerafetiyle hem de fiziğiyle oldukça dikkat çekiyor. Peki, Hatice Şendil'in zayıflama sırrı ne? İşte cevabı...
Oyuncu Hatice Şendil, anne olmanın getirdiği değişiklikleri ve doğum sonrası kilo verme yöntemlerini paylaştı.
Muhabirin "Kilo vermek için herhangi bir diyet yaptınız mı?" sorusuna Hatice Şendil, "Yapmadım. Uzun süredir zaten çok sağlıklı besleniyorum. Gluten, şeker zaten hiç kullanmıyorum. Çok ağırlık antremanları yapıyorum, fazla spor yapıyorum. Kas kütlem çok arttı. O yüzden de böyle kilo vermek daha kolaylaştı." şeklinde yanıt verdi.