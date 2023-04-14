7'den 70'e bayıla bayıla izlemiştik! Tom ve Jerry, Cedric, Bugs Bunny... Bakın nasıl final yaptılar! Sonlarının böyle olacağını bilsek... Tom ve Jerry ile Cedric gibi birçok çizgi film 1980 ve 1990 kuşağında dünyaya gelen çocukların sevgisini kazandı. Ne Tom Jerry'yi yakalayabildi ne de Ash Pikachu'ya tam anlamıyla söz geçirebildi. Ancak çizgi filmlerin finalleri herkesi şoke etti. Sosyal medyada kullanıcılar "Sonlarının böyle olacağını bilsek izlemezdik!" yorumlarını yaptı.