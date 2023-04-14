7'den 70'e bayıla bayıla izlemiştik! Tom ve Jerry, Cedric, Bugs Bunny... Bakın nasıl final yaptılar! Sonlarının böyle olacağını bilsek...
Unutulmaz çizgi filmler özellikle 1980 ve 1990 kuşağında dünyaya gelen çocukların adeta efsaneleri oldu. Özellikle Tom ve Jerry, 1940 yılında William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yaratılan bir Amerikan animasyon komedi çizgi filmiydi. Metro-Goldwyn-Mayer tarafından yayınlanan 161 kısa filmiyle tanınan dizi, Tom, bir kedi ve bir fare olan Jerry baş karakterleri arasındaki rekabete odaklanıyor.
7'den 70'e bayıla bayıla izlemiştik! Tom ve Jerry, Cedric, Bugs Bunny... Bakın nasıl final yaptılar! Sonlarının böyle olacağını bilsek... Tom ve Jerry ile Cedric gibi birçok çizgi film 1980 ve 1990 kuşağında dünyaya gelen çocukların sevgisini kazandı. Ne Tom Jerry'yi yakalayabildi ne de Ash Pikachu'ya tam anlamıyla söz geçirebildi. Ancak çizgi filmlerin finalleri herkesi şoke etti. Sosyal medyada kullanıcılar "Sonlarının böyle olacağını bilsek izlemezdik!" yorumlarını yaptı.
BUGS BUNNY
Bugs Bunny'nin bir final bölümü olmasa da son sahnesine dair iki teori var. Birincisinde hepimizin yakından tanıdığı avcı, sonunda Bugs Bunny'yi vurarak öldürüyor.
İkincisi ise Bugs Bunny, Duffy Duck'a sinirleniyor. Öfkesine hâkim olamayan tavşanımız onu öldürüyor.
TOM VE JERRY
Birbirlerine düşman Tom ve Jerry aslında birbirlerinin tek dostları. Bunu anlamaları uzun sürmüş olsa da bir fare ve kedi arasındaki dostluk iç güdüsel olarak da bir noktada kovalamacaya dönmek zorundaydı.