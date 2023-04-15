7'den 70'e ayıla bayıla izlediğimiz çizgi filmlerin ciğer parçalayan sonları! Tom ve Jerry, Cedric, Bugs Bunny... Bakın ekranlara nasıl veda ettiler!
Tom ve Jerry'nin yanı sıra, Cedric, Bugs Bunny ve diğer birçok çizgi film 1980 ve 1990 kuşağında dünyaya gelen çocukların sevgisini kazandı. Bu çizgi filmler, çocukların hayal dünyasını genişletirken aynı zamanda onların kişisel gelişimine de katkı sağladı.Tom ve Jerry, en sevilen çizgi filmlerden biri olmasına rağmen sona ermek zorunda kaldı.
Unutulmaz çizgi filmler özellikle 1980 ve 1990 kuşağında dünyaya gelen çocukların adeta efsaneleri oldu. Özellikle Tom ve Jerry, 1940 yılında William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yaratılan bir Amerikan animasyon komedi çizgi filmiydi. Bu çizgi filmlerle ilgili ortaya atılan teoriler ise duyanları şaşırttı. Peki, Tom ve Jerry, Cedric, Bugs Bunny... Hangi çizgi film nasıl bir sonla macerasını sonlardırdı? İşte sosyal medyada çok konuşulan o sonlar!
BUGS BUNNY
Bugs Bunny'nin bir final bölümü olmasa da son sahnesine dair iki teori var. Birincisinde hepimizin yakından tanıdığı avcı, sonunda Bugs Bunny'yi vurarak öldürüyor.
İkincisi ise Bugs Bunny, Duffy Duck'a sinirleniyor. Öfkesine hâkim olamayan tavşanımız onu öldürüyor.
Sürekli 8 yaşında olan sarışın çocuk Cedric, çizgi filmin sonunda 28 yaşına geliyor ve Chen ile arası bozuluyor. Chen ile arası bozulan Cedric, sarhoş olup Chen'in kapısına dayanıyor ve iddialara göre çizgi film hiç beklenmedik bir sonla final yapıyor.
TOM VE JERRY
Birbirlerine düşman Tom ve Jerry aslında birbirlerinin tek dostları. Bunu anlamaları uzun sürmüş olsa da bir fare ve kedi arasındaki dostluk iç güdüsel olarak da bir noktada kovalamacaya dönmek zorundaydı.