7'den 70'e ayıla bayıla izlediğimiz çizgi filmlerin ciğer parçalayan sonları! Tom ve Jerry, Cedric, Bugs Bunny... Bakın ekranlara nasıl veda ettiler!

Unutulmaz çizgi filmler özellikle 1980 ve 1990 kuşağında dünyaya gelen çocukların adeta efsaneleri oldu. Özellikle Tom ve Jerry, 1940 yılında William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yaratılan bir Amerikan animasyon komedi çizgi filmiydi. Bu çizgi filmlerle ilgili ortaya atılan teoriler ise duyanları şaşırttı. Peki, Tom ve Jerry, Cedric, Bugs Bunny... Hangi çizgi film nasıl bir sonla macerasını sonlardırdı? İşte sosyal medyada çok konuşulan o sonlar!