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Haberler Trend 726 yıl sonrasına gittim diyen zaman yolcusu kehanetler için bir bir tarih verdi! 2025 yılını bir köşeye not edin! Şehirler havada her şey bedava...

726 yıl sonrasına gittim diyen zaman yolcusu kehanetler için bir bir tarih verdi! 2025 yılını bir köşeye not edin! Şehirler havada her şey bedava...

Al Bielek'in iddiaları geçmişten günümüze sürekli gündem olmaya devam ediyor. Geçmişte zaman yolculuğu iddiasında bulunan Al Bielek'in 2025 yılına dair korkutucu bir kehanette bulunması insanların ilgisini çekiyor. Bu iddiasıyla büyük bir dikkat çeken Bielek, aynı zamanda "Şehirler havadaydı, her şey bedavaydı" gibi çarpıcı bir ifadeyle de geleceğe dair bir tahminiyle yine gündem oldu. Öte yandan 2025 yılına da vurgu yapan Bielek gizli bir görev için geleceğe gönderildiğini anlattı.

06.06.2023 10:25 - Son Güncelleme: 06.06.2023 10:25
726 yıl sonrasına gittim diyen zaman yolcusu kehanetler için bir bir tarih verdi! 2025 yılını bir köşeye not edin! Şehirler havada her şey bedava...

1927 yılında doğan Al Bielek, zaman yolculuğu iddiasıyla ün yaptı ve ölene kadar tüm dünyada dikkat çeken iddialar ortaya attı. 2011 yılında hayatını kaybeden Bielek, ölmeden önce büyük bir dünya savaşı tarihi ve gelecekte yaşanacak olaylar hakkında bir dizi iddiada bulundu. Özellikle 2025 yılına dikkat çeken Bielek, gizli bir görev için geleceğe gönderildiğini söyleyerek herkesi şaşırttı.

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726 yıl sonrasına gittim diyen zaman yolcusu kehanetler için bir bir tarih verdi! 2025 yılını bir köşeye not edin! Şehirler havada her şey bedava...

Zaman yolcusu Al Bielek ölmeden önce verdiği bir röportajda ABD ordusunun İkinci Dünya Savaşı sırasında "görünmez" olacak bir savaş gemisi yaratmak için yürüttüğü Philadelphia Deneyi adlı gizli bir projenin bir parçası olduğunu söyledi.

726 yıl sonrasına gittim diyen zaman yolcusu kehanetler için bir bir tarih verdi! 2025 yılını bir köşeye not edin! Şehirler havada her şey bedava...

"2749 YILINA IŞINLANDIK"

1940 yılında, Birleşik Devletler Donanması'na ait bir gemi olan USS Eldridge'den kardeşiyle birlikte okyanusa atıldığını ve kendilerine geldiklerinde 2749 yılına ışınlandıklarını anlattı.

726 yıl sonrasına gittim diyen zaman yolcusu kehanetler için bir bir tarih verdi! 2025 yılını bir köşeye not edin! Şehirler havada her şey bedava...

Al Bielek, 2749 yılına ışınlandıktan sonra gördüklerini tek tek anlattı.

726 yıl sonrasına gittim diyen zaman yolcusu kehanetler için bir bir tarih verdi! 2025 yılını bir köşeye not edin! Şehirler havada her şey bedava...

İlk iddiası yakın gelecekte dünyanın durum hakkındaydı.

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