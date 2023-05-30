7 saniyede bulanın IQ'nuz en az 125 çıkıyor! Meyvelerin arasına sızan limonu çözen yok bulamayan çok!
Görsel illüzyonlar insanların zihnini ve algılarını yanıltan heyecan verici içerikler olarak sosyal medyada olay oluyor. Optik illüzyonlar özellikle ilgi çekici olmasının yanı sıra beynimizin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olurlar. Bu içerikte meyvelerin arasında gizlenmiş bir limonu bulma görevine odaklanmanız gerekiyor ve size 7 saniye süre tanınıyor.
30.05.2023 08:52 - Son Güncelleme: 30.05.2023 08:52
Optik illüzyonlar, beynimizin görsel bilgileri işlerken kullandığı bazı yanıltıcı özelliklere dayanıyor. Renk, şekil, boyut, kontrast ve perspektif gibi faktörler, algılamamızı etkiliyor ve bazen bize gerçeklikle uyuşmayan şeyleri görmemizi sağlıyor. Meyvelerin arasında gizlenmiş bir limonu bulma görevi, dikkatimizi ve gözlerimizi test ediyor. İlk bakışta, meyvelerin çeşitliliği arasında limonun gizlenmesi oldukça zorlayıcı olabiliyor.
Limonun, benzer renklere sahip diğer meyveler arasında fark edilebilmesi için detaylara odaklanmak önemlidir.