7 saniyede bulanın IQ'nuz en az 125 çıkıyor! Meyvelerin arasına sızan limonu çözen yok bulamayan çok!

Limonu bulmak için aşağıdaki stratejileri kullanabilirsiniz:

İnceleme: Resmi büyüterek ve meyveleri dikkatlice inceleyerek başlayın. Limonun farklı bir renge veya dokuya sahip olabileceğini arayın. Belki de diğer meyvelerden daha parlak veya daha mat bir yüzeye sahiptir.