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Haberler Trend 7 Mart Dolunayı Başak, Yay, Yengeç, Koç, Kova, Oğlak burçlarını nasıl etkileyecek? 🌚7 Mart Dolunayı hangi burçları etkileyecek? Saat 12.40'ta...

7 Mart Dolunayı Başak, Yay, Yengeç, Koç, Kova, Oğlak burçlarını nasıl etkileyecek? 🌚7 Mart Dolunayı hangi burçları etkileyecek? Saat 12.40'ta...

Dolunay çoğu zaman geçmişi geride bırakmak anlamına gelir. Büyük bir heyecanla beklenen 7 Mart Dolunayı için geri sayım sona erdi. Peki, 7 Mart 2023 Dolunayı hangi burçları etkileyecek? Marsiyen 7 Mart 2023 Dolunayı Başak, Yay, Yengeç, Koç, Kova, Oğlak burçlarını nasıl etkileyecek? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
07.03.2023 09:50 - Son Güncelleme: 07.03.2023 09:50
🌚7 Mart 2023 Dolunayı hangi burçları etkileyecek? Marsiyen 7 Mart 2023 Dolunayı Başak, Yay, Yengeç, Koç, Kova, Oğlak burçlarını nasıl etkileyecek? Saat 12.40’ta...

Dolunay için geri sayım sona erdi. Mart ayu dolunayı burçları yakından takip edenler tarafından sıkı bir şekilde araştırılıyor. Dolunay, 7 Mart Salı günü saat 12.40'ta Başak burcunda 16 derecede gerçekleşecek. Yılın 3. dolunayının ardından ise Yeni Ay, 21 Mart Salı günü gerçekleşecek. Peki, 7 Mart 2023 Dolunayı hangi burçları etkileyecek? Marsiyen 7 Mart 2023 Dolunayı Başak, Yay, Yengeç, Koç, Kova, Oğlak burçlarını nasıl etkileyecek? İşte merak edilenler...

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🌚7 Mart 2023 Dolunayı hangi burçları etkileyecek? Marsiyen 7 Mart 2023 Dolunayı Başak, Yay, Yengeç, Koç, Kova, Oğlak burçlarını nasıl etkileyecek? Saat 12.40’ta...

Astrolojiyi yakından takip edenler tarafından 7 Mart Başak dolunayının etkileri merak ediliyor. Her ay meydana gelen dolunay olayı bu kez ikizler burcunda gerçekleşecek.

🌚7 Mart 2023 Dolunayı hangi burçları etkileyecek? Marsiyen 7 Mart 2023 Dolunayı Başak, Yay, Yengeç, Koç, Kova, Oğlak burçlarını nasıl etkileyecek? Saat 12.40’ta...

Mart'ın 7'sinde 16 derece Başak burcunda bir dolunay meydana gelecek. Başak burcunda gerçekleşecek dolunay, uzun bir süredir İkizler burcunda olan Mars ile sert bir açı yapıyor.

🌚7 Mart 2023 Dolunayı hangi burçları etkileyecek? Marsiyen 7 Mart 2023 Dolunayı Başak, Yay, Yengeç, Koç, Kova, Oğlak burçlarını nasıl etkileyecek? Saat 12.40’ta...

7 Mart 2023'te Balık burcundaki Güneş ile Başak burcundaki Ay, karşıt açı oluşturacak ve bu tarihte dolunay, Başak burcunda gözlenecek. Dolunay, yeni ay evresinde başlangıcı yaşanan olay ve durumları doruk noktasına çıkarıyor.

🌚7 Mart 2023 Dolunayı hangi burçları etkileyecek? Marsiyen 7 Mart 2023 Dolunayı Başak, Yay, Yengeç, Koç, Kova, Oğlak burçlarını nasıl etkileyecek? Saat 12.40’ta...

Bizi Başak burcunun etkisiyle günlük işler, rutinler, fiziksel sağlık ve düzen konusunda özenli olmaya teşvik ederken Balık burcunun etkisiyle ruhsal dengeye çağırıyor. Bu dönemde duygusal ihtiyaçlarınızı keşfetmek için fırsat yakalayabilirsiniz. Dolunayın gökyüzünde oluşturduğu aydınlanma gibi hayatınızda da sembolik bir aydınlanma yaşayabilir ve önemli bir eksikliğin farkına aniden varabilirsiniz.

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