7 Mart Dolunayı Başak, Yay, Yengeç, Koç, Kova, Oğlak burçlarını nasıl etkileyecek? 🌚7 Mart Dolunayı hangi burçları etkileyecek? Saat 12.40'ta...

Bizi Başak burcunun etkisiyle günlük işler, rutinler, fiziksel sağlık ve düzen konusunda özenli olmaya teşvik ederken Balık burcunun etkisiyle ruhsal dengeye çağırıyor. Bu dönemde duygusal ihtiyaçlarınızı keşfetmek için fırsat yakalayabilirsiniz. Dolunayın gökyüzünde oluşturduğu aydınlanma gibi hayatınızda da sembolik bir aydınlanma yaşayabilir ve önemli bir eksikliğin farkına aniden varabilirsiniz.