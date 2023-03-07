7 Mart Dolunayı Başak, Yay, Yengeç, Koç, Kova, Oğlak burçlarını nasıl etkileyecek? 🌚7 Mart Dolunayı hangi burçları etkileyecek? Saat 12.40'ta...
Dolunay çoğu zaman geçmişi geride bırakmak anlamına gelir. Büyük bir heyecanla beklenen 7 Mart Dolunayı için geri sayım sona erdi. Peki, 7 Mart 2023 Dolunayı hangi burçları etkileyecek? Marsiyen 7 Mart 2023 Dolunayı Başak, Yay, Yengeç, Koç, Kova, Oğlak burçlarını nasıl etkileyecek? İşte merak edilenler...
Dolunay için geri sayım sona erdi. Mart ayu dolunayı burçları yakından takip edenler tarafından sıkı bir şekilde araştırılıyor. Dolunay, 7 Mart Salı günü saat 12.40'ta Başak burcunda 16 derecede gerçekleşecek. Yılın 3. dolunayının ardından ise Yeni Ay, 21 Mart Salı günü gerçekleşecek. Peki, 7 Mart 2023 Dolunayı hangi burçları etkileyecek? Marsiyen 7 Mart 2023 Dolunayı Başak, Yay, Yengeç, Koç, Kova, Oğlak burçlarını nasıl etkileyecek? İşte merak edilenler...
Bizi Başak burcunun etkisiyle günlük işler, rutinler, fiziksel sağlık ve düzen konusunda özenli olmaya teşvik ederken Balık burcunun etkisiyle ruhsal dengeye çağırıyor. Bu dönemde duygusal ihtiyaçlarınızı keşfetmek için fırsat yakalayabilirsiniz. Dolunayın gökyüzünde oluşturduğu aydınlanma gibi hayatınızda da sembolik bir aydınlanma yaşayabilir ve önemli bir eksikliğin farkına aniden varabilirsiniz.