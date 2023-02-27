Mart ayı dolunay ve yeni aydan etkilenen burçlar hangileri? 7 Mart 2023 Dolunay Başak, Koç, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa burcunu nasıl etkileyecek?
Şubat ayının bitmesine çok az bir süre kala, Başak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'ın etkileri yaşanıyor.. Astrologlara göre, dolunayda daha çok başak, koç ve oğlaklar etkilenecek. Bu hafta alacağınız kararlara özen göstermeli ve ikili ilişkilerde fevri olmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Peki, Mart ayı dolunay ve yeni aydan etkilenen burçlar hangileri? 7 Mart 2023 Dolunay Başak, Koç, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa burcunu nasıl etkileyecek? İşte detaylar.
27.02.2023 14:05 - Son Güncelleme: 27.02.2023 14:05
Mart ayına sayılı günler kala dolunay ve yeni ay hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda, 2023 yılının üçüncü dolunayı Başak burcunda, yeniay ise Koç burcunda gerçekleşecek. Peki, Mart ayı dolunay ve yeni aydan etkilenen burçlar hangileri? 7 Mart 2023 Dolunay Başak, Koç, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa burcunu nasıl etkileyecek? İşte detaylar...