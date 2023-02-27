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Haberler Trend Mart ayı dolunay ve yeni aydan etkilenen burçlar hangileri? 7 Mart 2023 Dolunay Başak, Koç, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa burcunu nasıl etkileyecek?

Mart ayı dolunay ve yeni aydan etkilenen burçlar hangileri? 7 Mart 2023 Dolunay Başak, Koç, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa burcunu nasıl etkileyecek?

Şubat ayının bitmesine çok az bir süre kala, Başak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'ın etkileri yaşanıyor.. Astrologlara göre, dolunayda daha çok başak, koç ve oğlaklar etkilenecek. Bu hafta alacağınız kararlara özen göstermeli ve ikili ilişkilerde fevri olmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Peki, Mart ayı dolunay ve yeni aydan etkilenen burçlar hangileri? 7 Mart 2023 Dolunay Başak, Koç, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa burcunu nasıl etkileyecek? İşte detaylar.

takvim.com.tr
27.02.2023 14:05 - Son Güncelleme: 27.02.2023 14:05
7 Mart 2023 Dolunay Başak, Koç, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa burcunu nasıl etkileyecek? Mart ayı dolunay ve yeni aydan etkilenen burçlar hangileri?

Mart ayına sayılı günler kala dolunay ve yeni ay hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda, 2023 yılının üçüncü dolunayı Başak burcunda, yeniay ise Koç burcunda gerçekleşecek. Peki, Mart ayı dolunay ve yeni aydan etkilenen burçlar hangileri? 7 Mart 2023 Dolunay Başak, Koç, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa burcunu nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

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7 Mart 2023 Dolunay Başak, Koç, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa burcunu nasıl etkileyecek? Mart ayı dolunay ve yeni aydan etkilenen burçlar hangileri?

MART 2023 DOLUNAY NE ZAMAN?

Dolunay, 7 Mart Salı günü saat 12.40'ta Başak burcunda 16 derecede gerçekleşecek.

7 Mart 2023 Dolunay Başak, Koç, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa burcunu nasıl etkileyecek? Mart ayı dolunay ve yeni aydan etkilenen burçlar hangileri?

7 Mart 2023'te Balık burcundaki Güneş ile Başak burcundaki Ay, karşıt açı oluşturacak ve bu tarihte dolunay, Başak burcunda gözlenecek. Dolunay, yeni ay evresinde başlangıcı yaşanan olay ve durumları doruk noktasına çıkarıyor. varabilirsiniz.

7 Mart 2023 Dolunay Başak, Koç, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa burcunu nasıl etkileyecek? Mart ayı dolunay ve yeni aydan etkilenen burçlar hangileri?

Bizi Başak burcunun etkisiyle günlük işler, rutinler, fiziksel sağlık ve düzen konusunda özenli olmaya teşvik ederken Balık burcunun etkisiyle ruhsal dengeye çağırıyor.

7 Mart 2023 Dolunay Başak, Koç, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa burcunu nasıl etkileyecek? Mart ayı dolunay ve yeni aydan etkilenen burçlar hangileri?

Bu dönemde duygusal ihtiyaçlarınızı keşfetmek için fırsat yakalayabilirsiniz. Dolunayın gökyüzünde oluşturduğu aydınlanma gibi hayatınızda da sembolik bir aydınlanma yaşayabilir ve önemli bir eksikliğin farkına aniden

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