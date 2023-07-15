7 günde gençleştiren kimyasal ilaç! Harvard üniversitesi keşfetti! Yaşlanmayı durduruyor üstüne birkaç yıl gençleştiriyor...

Harvard Tıp Okulu'ndaki bir ekip, insan ve fare deri hücrelerinde yaşlanmayı geri çevirebilecek altı kimyasal kokteyl bulduklarını iddia etti. Bu bulgu, "çığır açan" bir adım ve "uygun fiyatlı vücut gençleştirme" için umut verici olarak tanımlandı.