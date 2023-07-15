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7 günde gençleştiren kimyasal ilaç! Harvard üniversitesi keşfetti! Yaşlanmayı durduruyor üstüne birkaç yıl gençleştiriyor...

Harvard Tıp Fakültesi'ndeki bir bilim insanı ekibi, yaşlanma ve yaşa bağlı hastalıklarla mücadelede çığır açan bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışma, hücreleri daha genç bir duruma yeniden programlamak için ilk kez kimyasal bir ilacın işe yaradığını ortaya koydu. Daha önce, bunu gerçekleştirmek sadece güçlü bir gen terapisi ile mümkün olabiliyordu. İşte Harvard Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma ve detayları...

takvim.com.tr
15.07.2023 18:45 - Son Güncelleme: 15.07.2023 18:46
7 günde gençleştiren kimyasal ilaç! Harvard üniversitesi keşfetti! Yaşlanmayı durduruyor üstüne birkaç yıl gençleştiriyor...

Harvard bilim adamlarının yaşlanma sürecini tersine çevirebilecek bir gençlik hapı keşfettiklerine dair iddialar gündemde yer alıyor. Yaşlanmayı durdurduğu hatta birkaç sene gençleştirdiği iddia edilen kimayasal en sık aratılanlar arasında yerini aldı.

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7 günde gençleştiren kimyasal ilaç! Harvard üniversitesi keşfetti! Yaşlanmayı durduruyor üstüne birkaç yıl gençleştiriyor...

Harvard Tıp Okulu'ndaki bir ekip, insan ve fare deri hücrelerinde yaşlanmayı geri çevirebilecek altı kimyasal kokteyl bulduklarını iddia etti. Bu bulgu, "çığır açan" bir adım ve "uygun fiyatlı vücut gençleştirme" için umut verici olarak tanımlandı.

7 günde gençleştiren kimyasal ilaç! Harvard üniversitesi keşfetti! Yaşlanmayı durduruyor üstüne birkaç yıl gençleştiriyor...

Dr. David Sinclair, çalışmanın ortak yazarı olan Harvard Tıp Okulu moleküler biyologu, bulguları Twitter'da paylaşarak insan denemelerinin gelecek yıl içinde başlayabileceğini öne sürdü. Bu paylaşım, Elon Musk gibi isimlerin de dikkatini çekti.

7 günde gençleştiren kimyasal ilaç! Harvard üniversitesi keşfetti! Yaşlanmayı durduruyor üstüne birkaç yıl gençleştiriyor...

Diğer bilim adamları, bu çalışmanın "ön hazırlık" olduğunu belirterek şüphelerini dile getirdiler.

7 günde gençleştiren kimyasal ilaç! Harvard üniversitesi keşfetti! Yaşlanmayı durduruyor üstüne birkaç yıl gençleştiriyor...

Bazıları, bulguların henüz hayvanlar üzerinde elde edilen sonuçlardan insanlar için geçerli olup olmadığının net olmadığını ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

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