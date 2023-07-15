7 günde gençleştiren kimyasal ilaç! Harvard üniversitesi keşfetti! Yaşlanmayı durduruyor üstüne birkaç yıl gençleştiriyor...
Harvard Tıp Fakültesi'ndeki bir bilim insanı ekibi, yaşlanma ve yaşa bağlı hastalıklarla mücadelede çığır açan bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışma, hücreleri daha genç bir duruma yeniden programlamak için ilk kez kimyasal bir ilacın işe yaradığını ortaya koydu. Daha önce, bunu gerçekleştirmek sadece güçlü bir gen terapisi ile mümkün olabiliyordu. İşte Harvard Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma ve detayları...
15.07.2023 18:45 - Son Güncelleme: 15.07.2023 18:46