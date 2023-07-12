7 gün boyunca tüm ülkeye çökecek! Tüm Türkiye'ye acil uyarı! Cuma, Cumartesi, Pazar...
Türkiye için peş peşe uyarı geldi. Önümüzdeki 3 gün boyunca tüm ülkeyi etkileyecek hava olayı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarda bulunuyor. Özellikle bu illerde yarından itibaren etkili olmaya başlayacak. İşte 13, 14, 15 Temmuz'da dikkat etmeniz gereken o olay...
12.07.2023 20:29 - Son Güncelleme: 12.07.2023 20:30
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Özellikle bu illerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de önümüzdeki üç gün için peş peşe uyarı yağıyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de sıcaklıkların artacağı ve hava durumunun dikkate alınması gerektiği ifade edildi.