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Haberler Trend 7-28 Şubat 18-48 yaş arası memur alımı başladı! Başvurmayan bin pişman olur! En az 12.000 TL maaşla alım var! ilanlar sıralı tam liste

7-28 Şubat 18-48 yaş arası memur alımı başladı! Başvurmayan bin pişman olur! En az 12.000 TL maaşla alım var! ilanlar sıralı tam liste

18-48 yaş arası memur alımları başladı. Kamu için çalışma hayali kuranları sevindirmeyi başaracak müjdeli haber geldi. Tüm ilanlar ve başvuru detayları sayfamızda yer alıyor.

takvim.com.tr
07.02.2023 12:35 - Son Güncelleme: 07.02.2023 12:35
7-28 Şubat 18-48 yaş arası memur alımı başladı! Başvurmayan bin pişman olur! En az 12.000 TL maaşla alım var! ilanlar sıralı tam liste

Kamu için çalışma kuşkusuz anında herkes yönünden mühim bulunduğu şu dönemdelerde 18-48 yaş arası memur alımı başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
7-28 Şubat 18-48 yaş arası memur alımı başladı! Başvurmayan bin pişman olur! En az 12.000 TL maaşla alım var! ilanlar sıralı tam liste

Buna göre bu yaş aralığında olanlarda çok basit biçimde memur olabilecek. Üstelik bu haber duyulduktan sonra başvurmayanlara baktığımız vakit büyük bir fırsatı da kaçırmış olacaklar.

7-28 Şubat 18-48 yaş arası memur alımı başladı! Başvurmayan bin pişman olur! En az 12.000 TL maaşla alım var! ilanlar sıralı tam liste

Bu anlamda minimum 12.000 TL maaş alacak olması da kuşkusuz en mühim hususların başında yer almakta. Fakat burada kamu sektöründe çalışacak olanlar açısından yakından ilgilendiren bir konu işe yaş şartı olduğunu söylememiz gerekiyor. Yaş şartına uygun olmayanların ne yazık ki kamu memur alımlarına başvurma gibi durumu söz konusu olmayacak.

7-28 Şubat 18-48 yaş arası memur alımı başladı! Başvurmayan bin pişman olur! En az 12.000 TL maaşla alım var! ilanlar sıralı tam liste

Kamu Memur Alımı Başladı! İŞKUR Ve E-Devletten Başvuru Yapın

Kamu memur alımları için hemen başurunuzu da bekleme yapmadan yapmalısınız. Kamu memur alımı başvurusu için ilanlar yayınlanmış olurken kurum aracılığıyla başvurularınızı da iletmeye başlayacaksınız.

7-28 Şubat 18-48 yaş arası memur alımı başladı! Başvurmayan bin pişman olur! En az 12.000 TL maaşla alım var! ilanlar sıralı tam liste

Aynı zamanda E - devlet aracılığıyla da memur alımlarına ilişkin hız kesmeden başvurularınızı sorunsuz şekilde yapmaya başlayın. Kamu memur alımları 2023 itibariyle de sürekli olarak yapılmaya devam edilecek olurken, takiplerinizi de yapabilirsiniz.

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