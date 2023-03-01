6'ların içindeki tek B'yi görebilen birisi yok! Sadece IQ'su 134 üstü olanlar 5 saniyede tereyağından kıl çeker gibi çözüyor!

İnternette her gün yeni optik yanılsamalar paylaşılıyor ve kısa sürede yoğun ilgi görüyor. İnterneti kasıp kavuran son optik yanılsama sizi oldukça şaşırtacak. 6'ların çoğunlukta olduğu bu resimde sizden gizlenmiş tek B'yi bulmanız isteniyor. Bunun için size verilen süre 5 süre olarak duyuruldu. 5 saniye içerisinde 6 sayılarının içindeki tek B harfini bulanlar başarıya ulaşacak. Öte yandan bu testi çözebilenlerin dikkat seviyelerinin çok yüksek olduğu da ifade ediliyor.