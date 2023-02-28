6’ların içindeki tek B’yi bulabilir misin? IQ’su 134 üstü olanlar 5 saniyede tereyağından kıl çeker gibi çözüyor!

Optik illüzyonlar gözümüzle gördüğümüz sahne ya da görüntüyü net olarak algılayamadığımız paylaşımlardır. Bu tarz görseller her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Görseller yalnızca insanların dikkatini çekmekle kalmaz, aynı zamanda beynin ve gözlerin gözlem becerilerini geliştirmedeki etkinliğini de artırır. Şimdi sizleri görüntüde 6'ların arasında yer alan B harfini bulmanız isteniyor.