691 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusu kehanetler için 2 tarihin altını çizdi! 2024 yılını bir kenara yazın! Elektrikler tam 6 hafta boyunca...

Zaman yolculuğu hakkında son dönemlerde pek çok iddia ortaya atılıyor. Bunun son örneği ise herkesi şaşırtacak. 691 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusu kehanetler için bir bir tarih verdi. 2024 yılını bir köşeye yazın. Son yıllarda zaman yolcusu olduğunu iddia eden kişi sayısında bir hayli artış yaşanıyor. Sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla dikkat eden bu kişiler ortaya attıkları iddialarla çok konuşuluyor. TikTok'ta randianttimetraveller ismiyle paylaşan yapan bir kullanıcı kehanetleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.