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Haberler Trend 63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36'yı bul! 3, 2, 1 süre başladı! Bu cumartesi bulmacasını insanların sadece %8'i 5 saniyenin altında çözebilir

63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36'yı bul! 3, 2, 1 süre başladı! Bu cumartesi bulmacasını insanların sadece %8'i 5 saniyenin altında çözebilir

Son dönemde sosyal medya platformlarında büyük bir popülerlik kazanan optik illüzyonlar eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin yanı sıra beynini çalıştırmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Bu ilginç bulmacalardan biri "63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36 sayısını bulabilir misin?" sorusunu içeriyor. Eğer 63 rakamının içindeki 36'yı bulamadıysanız tam planlandığı gibi ters köşe oldunuz demektir.

15.07.2023 16:39 - Son Güncelleme: 15.07.2023 16:39
63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36’yı bul! 3, 2, 1 süre başladı! Bu cumartesi bulmacasını insanların sadece %8’i 5 saniyenin altında çözebilir

Optik illüzyonlar beynimizin algılama ve işleme süreçlerini test etmek açısından ilgi çekici deneyler sunuyor. Sizinle paylaştığımız bu bulmaca yüksek IQ'lu insanların 5 saniyenin altında çözebileceği bir zeka oyunu olarak nitelendiriliyor. Mor bir arka plan üzerinde düzenli bir şekilde yazılmış 63 sayısının yer aldığı bir fotoğrafın içinde 36 sayısını bulmaya çalışacaksınız. İlk bakışta kolay gibi görünse de aslında oldukça zorlayıcı bir yapıya sahip.

GALERİ DEVAM EDİYOR
63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36’yı bul! 3, 2, 1 süre başladı! Bu cumartesi bulmacasını insanların sadece %8’i 5 saniyenin altında çözebilir

63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36'yı bulabilir misin? Bu cumartesi bulmacasını insanların sadece %8'i 5 saniyenin altında çözebiliyor.

63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36’yı bul! 3, 2, 1 süre başladı! Bu cumartesi bulmacasını insanların sadece %8’i 5 saniyenin altında çözebilir

Gerçekten de bu bulmacayı çözmek için insanların yalnızca %8'inin 11 saniye ve altında süreye ihtiyacı var.

63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36’yı bul! 3, 2, 1 süre başladı! Bu cumartesi bulmacasını insanların sadece %8’i 5 saniyenin altında çözebilir

Diğer bir deyişle, bu optik illüzyonu çözmek gerçekten de oldukça zor ve büyük bir zeka gerektiriyor.

63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36’yı bul! 3, 2, 1 süre başladı! Bu cumartesi bulmacasını insanların sadece %8’i 5 saniyenin altında çözebilir

Ancak yine de umutsuzluğa kapılmayın, çünkü belki de siz %8'lik seçkin grubun içindesinizdir.

63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36’yı bul! 3, 2, 1 süre başladı! Bu cumartesi bulmacasını insanların sadece %8’i 5 saniyenin altında çözebilir

İşte 36 sayısının gizlendiği yer!

63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36’yı bul! 3, 2, 1 süre başladı! Bu cumartesi bulmacasını insanların sadece %8’i 5 saniyenin altında çözebilir
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