63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36’yı bul! 3, 2, 1 süre başladı! Bu cumartesi bulmacasını insanların sadece %8’i 5 saniyenin altında çözebilir

Optik illüzyonlar beynimizin algılama ve işleme süreçlerini test etmek açısından ilgi çekici deneyler sunuyor. Sizinle paylaştığımız bu bulmaca yüksek IQ'lu insanların 5 saniyenin altında çözebileceği bir zeka oyunu olarak nitelendiriliyor. Mor bir arka plan üzerinde düzenli bir şekilde yazılmış 63 sayısının yer aldığı bir fotoğrafın içinde 36 sayısını bulmaya çalışacaksınız. İlk bakışta kolay gibi görünse de aslında oldukça zorlayıcı bir yapıya sahip.