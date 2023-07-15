63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36'yı bul! 3, 2, 1 süre başladı! Bu cumartesi bulmacasını insanların sadece %8'i 5 saniyenin altında çözebilir
Son dönemde sosyal medya platformlarında büyük bir popülerlik kazanan optik illüzyonlar eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin yanı sıra beynini çalıştırmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Bu ilginç bulmacalardan biri "63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36 sayısını bulabilir misin?" sorusunu içeriyor. Eğer 63 rakamının içindeki 36'yı bulamadıysanız tam planlandığı gibi ters köşe oldunuz demektir.
15.07.2023 16:39 - Son Güncelleme: 15.07.2023 16:39
Optik illüzyonlar beynimizin algılama ve işleme süreçlerini test etmek açısından ilgi çekici deneyler sunuyor. Sizinle paylaştığımız bu bulmaca yüksek IQ'lu insanların 5 saniyenin altında çözebileceği bir zeka oyunu olarak nitelendiriliyor. Mor bir arka plan üzerinde düzenli bir şekilde yazılmış 63 sayısının yer aldığı bir fotoğrafın içinde 36 sayısını bulmaya çalışacaksınız. İlk bakışta kolay gibi görünse de aslında oldukça zorlayıcı bir yapıya sahip.
63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36'yı bulabilir misin? Bu cumartesi bulmacasını insanların sadece %8'i 5 saniyenin altında çözebiliyor.
Diğer bir deyişle, bu optik illüzyonu çözmek gerçekten de oldukça zor ve büyük bir zeka gerektiriyor.