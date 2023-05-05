61'lik Yalçın Çakır evrim geçirdi! Türkiye'nin Yalçın Abisi bakın şimdi ne yapıyor! Kilo aldı, saçları beyazladı! Görenler gözlerine inanamıyor...
Flash TV'de yayınlanan programıyla tanınan Yalçın Çakır, ülkenin severek takip ettiği sembol isimler arasında yer alıyordu. birbirinden ilginç konularla izleyici karşısına çıkan ve 'Yalçın Abi' olarak hafızalara kazınan ünlü gazeteci Yalçın Çakır son haliyle görenleri şaşırttı. Ekranlardan uzak bir hayat süren Çakır aldığı kilolarla sevenlerini şoke etti.
05.05.2023 10:49 - Son Güncelleme: 05.05.2023 11:08
25 yıl ekranlarda yer alan ve 'Yalçın Abi' olarak hafızlara kazınan Yalçın Çakır son haliyle görenleri şoke etti. Eski halinden eser kalmayan 61 yaşındaki Çakır'ı görenler tanıyamıyor.
Ülkemizde Reality Show denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan ve Türkiye'nin "Yalçın Abi" olarak tanıdığı Yalçın Çakır'ın yıllar sonra son hali gündem oldu.
Ünlü ismin sevenleri ise sık sık sosyal medyadan Yalçın Çakır'a ekranlara dönmesi için mesajlar ve yorumlar atıyor.
Ünlü ismin sevenleri ise sık sık sosyal medyadan Yalçın Çakır'a ekranlara dönmesi için mesajlar ve yorumlar atıyor.
2018'DE TELEVİZYONU BIRAKTI
2013 yılının eylül ayından 2017'nin ocak ayına kadar Flash TV'de ana haber bülteni sunan ve sonrasında 25 yıldır çalıştı.