60 ay vade ve 12 ay anapara ödemesiz 750 bin TL veriliyor! Para anında hesaba geçiyor! Bütçe ayrıldı!
Üretimin desteklenmesine yönelik devlet destekleri bir yandan devam ederken, diğer yandan devlet bankalarından da girişimcilere özel krediler duyurulmaya devam ediyor. Tekno Girişimci Kredisi kapsamında ilgili kriterleri sağlayan tüm girişimcilerin 500 bin TL'ye kadar kredi kullanması sağlanacak. Öte yandan Teknokent Destek Paketi kapsamında da 750 bin liraya kadar 12 ay geri ödemesiz ve 60 ay vadeli olarak destek verilecek.
22.06.2022 08:16 - Son Güncelleme: 22.06.2022 08:16
Türkiye'nin köklü kamu bankası Halkbank, 60 ay vade ve 12 ay anapara ödemesiz girişimci desteğini açıkladı. Tekno Girişimci Kredisi ile 500.000 TL, Teknokent Destek Paketi kapsamında 750.000 TL'ye kadar kredi desteği verilmesi hedefleniyor. Fikirlerini hayata geçirmek isteyenler için kamu bankasından fırsat!
Halkbank Girişimci Kredisi Şartları Neler?
Halkbank'ın Tekno Girişimci Kredisi ile destek kullanmak isteyenlerin belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. Tekno Girişimci Kredisi kapsamında şu üç temel kriterden en az birine uymak yeterli olacak:
- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknokent/Teknopark vb.) faaliyet göstermek.
- Bilişim ve yazılım alanında faaliyet göstermek.
- TÜBİTAK, KOSGEB veya Bakanlıklar gibi kamu kurum ve kuruluşlarından teknoloji odaklı destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış olmak.