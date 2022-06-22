60 ay vade ve 12 ay anapara ödemesiz 750 bin TL veriliyor! Para anında hesaba geçiyor! Bütçe ayrıldı!

Teknokent Destek Paketi kapsamında ise Halkbank tarafından protokol gerçekleştirilen Teknokent/Teknoparklarda ticari faaliyetlerde bulunan veya herhangi bir faaliyet ya da kendisine ait bir ş yeri olmayıp, kendi işini kurmak isteyenler girişimci firmalar yararlanabilmektedir.